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Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:11

Herhangi bir yerde çalan şarkının ismini öğrenmek için ne kafedeki görevliye, ne de radyoda yayın akışını takip etmemize gerek var. Shazam, çalan şarkıyı hemen gösteriyor ve hatta çalma listelerimize bile ekleyebiliyoruz. Onedio ekibinin Shazam radarına hangi şarkılar takıldı?

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1. SEVDALIZA - ALIBI FT. PABLLO VITTAR & YSEULT

2. FloyyMenor, Cris MJ - Gata Only

3. Benson Boone - Beautiful Things

4. Adam Port, Stryv - Move feat. Malachiii

5. Kendrick Lamar - Not Like Us

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6. Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

7. Hozier - Too Sweet

8. Megan Thee Stallion - Mamushi (feat. Yuki Chiba)

9. Disturbed - The Sound Of Silence (CYRIL Remix)

10. Teddy Swims - Lose Control

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