Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Herhangi bir yerde çalan şarkının ismini öğrenmek için ne kafedeki görevliye, ne de radyoda yayın akışını takip etmemize gerek var. Shazam, çalan şarkıyı hemen gösteriyor ve hatta çalma listelerimize bile ekleyebiliyoruz. Onedio ekibinin Shazam radarına hangi şarkılar takıldı?