Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Bir Ruh Macerası Projesinden Neden Çıkarıldı?
Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Bir Ruh Macerası Projesinden Neden Çıkarıldı?
Boran Kuzum’un TRT tabii’de yayımlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden son anda çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin çekimlerine sadece bir gün kala alınan bu ani karar, özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kuzum’un duruşuyla ilişkilendirildi. Oyuncunun, gündemdeki gelişmelere dair verdiği tepkiler ve destek paylaşımları, projedeki yerini sorgulatmaya başladı. İzleyiciler hem “Bir Ruh Macerası” dizisini hem de Boran Kuzum’un projeden neden çıkarıldığını araştırmaya koyuldu. Peki, bu gelişmenin arkasında ne var ve Boran Kuzum kimdir?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Kaç Yaşında ve Nereli?
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Boran Kuzum "Bir Ruh Macerası" Dizisinden Neden Çıkarıldı?
Boran Kuzum’un Instagram’da yaptığı ve ardından sildiği bir paylaşımda, TRT’nin "Teşkilat" dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek verdiği görüldü.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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