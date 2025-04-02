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Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Bir Ruh Macerası Projesinden Neden Çıkarıldı?

Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Bir Ruh Macerası Projesinden Neden Çıkarıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 19:41

Boran Kuzum’un TRT tabii’de yayımlanacak “Bir Ruh Macerası” dizisinden son anda çıkarılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin çekimlerine sadece bir gün kala alınan bu ani karar, özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kuzum’un duruşuyla ilişkilendirildi. Oyuncunun, gündemdeki gelişmelere dair verdiği tepkiler ve destek paylaşımları, projedeki yerini sorgulatmaya başladı. İzleyiciler hem “Bir Ruh Macerası” dizisini hem de Boran Kuzum’un projeden neden çıkarıldığını araştırmaya koyuldu. Peki, bu gelişmenin arkasında ne var ve Boran Kuzum kimdir?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Kaç Yaşında ve Nereli?

Boran Kuzum Kimdir? Boran Kuzum Kaç Yaşında ve Nereli?

1992 yılında Ankara’da doğan Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2015’te “Analar ve Anneler” dizisiyle başlayan Kuzum, asıl çıkışını “Vatanım Sensin” dizisinde Leonidas karakteriyle yaptı. Daha sonra “Cingöz Recai” filminde ve “Martı” tiyatro oyununda da başarılı performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

2020 yapımı “Biz Böyleyiz” filminde Emrah’ı canlandıran oyuncu, “Saygı” dizisinde ise adaleti sorgulayan Savaş karakteriyle hafızalara kazındı. Hem ekran hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Kuzum, sadece oyunculuğuyla değil, son dönemde sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla da gündeme geldi.

Boran Kuzum "Bir Ruh Macerası" Dizisinden Neden Çıkarıldı?

Boran Kuzum "Bir Ruh Macerası" Dizisinden Neden Çıkarıldı?

TRT tabii platformunda yayımlanacak bu 10 bölümlük projede, Boran Kuzum’un Ayşe Şasa’nın ilk eşi, usta yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırması planlanıyordu. Oyuncunun dizide 7 bölüm boyunca yer alacağı belirtilmişti. Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz ve Saadet Işıl Aksoy gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadronun bir parçası olması beklenirken, Kuzum’a çekimlerden bir gün önce 'gündem nedeniyle' projeden çıkarıldığı bildirildi.

Boran Kuzum’un Instagram’da yaptığı ve ardından sildiği bir paylaşımda, TRT’nin "Teşkilat" dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek verdiği görüldü.

Boran Kuzum’un Instagram’da yaptığı ve ardından sildiği bir paylaşımda, TRT’nin "Teşkilat" dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek verdiği görüldü.

Son günlerde yaşanan gelişmelere dair yaptığı paylaşımlarda gençlerin yanında olduğunu vurgulaması, projeden çıkarılma kararında etkili olmuş olabilir. TRT tarafından kendisine gündem nedeniyle projede yer verilemeyeceği bildirildi. Bir Ruh Macerası dizisi henüz başlamadan çok konuşulmaya başlandı. Şimdi ise tüm gözler hem dizinin geleceğinde hem de Boran Kuzum’un yeni projelerinde olacak gibi görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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