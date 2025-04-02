1992 yılında Ankara’da doğan Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2015’te “Analar ve Anneler” dizisiyle başlayan Kuzum, asıl çıkışını “Vatanım Sensin” dizisinde Leonidas karakteriyle yaptı. Daha sonra “Cingöz Recai” filminde ve “Martı” tiyatro oyununda da başarılı performanslar sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

2020 yapımı “Biz Böyleyiz” filminde Emrah’ı canlandıran oyuncu, “Saygı” dizisinde ise adaleti sorgulayan Savaş karakteriyle hafızalara kazındı. Hem ekran hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Kuzum, sadece oyunculuğuyla değil, son dönemde sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla da gündeme geldi.