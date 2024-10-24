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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 29 Ekim Kutlamalarını İptal Etmeyeceğini Duyurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 29 Ekim Kutlamalarını İptal Etmeyeceğini Duyurdu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 12:49

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısının ardından televizyon dizileri yeni bölüm yayınlamama, bazı belediyeler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Gündem olan çıkışlarıyla tanınan CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise böyle bir iptalin mümkün olmadığını X hesabından duyurdu.

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TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan konser ve eğlence etkinliklerini iptal etmişti.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan konser ve eğlence etkinliklerini iptal etmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise geçtiğimiz gün Özgür Özel'in sözlerine gönderme yaparak etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise geçtiğimiz gün Özgür Özel'in sözlerine gönderme yaparak etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz.

"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz.

Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İPTAL ETMEYECEĞİZ!!!

Teröre inat, bütün vatansever Boluluları ve etkinlikleri iptal edilen tüm Yurtseverleri, 29 Ekim Salı günü Saat: 19.00’da Valilik meydanından başlayacak Fener Alayı’na bekliyorum.'

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