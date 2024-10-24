Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 29 Ekim Kutlamalarını İptal Etmeyeceğini Duyurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 29 Ekim Kutlamalarını İptal Etmeyeceğini Duyurdu
Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısının ardından televizyon dizileri yeni bölüm yayınlamama, bazı belediyeler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Gündem olan çıkışlarıyla tanınan CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise böyle bir iptalin mümkün olmadığını X hesabından duyurdu.
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TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan konser ve eğlence etkinliklerini iptal etmişti.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise geçtiğimiz gün Özgür Özel'in sözlerine gönderme yaparak etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.
"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz.
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