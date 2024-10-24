Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 29 Ekim Kutlamalarını İptal Etmeyeceğini Duyurdu

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısının ardından televizyon dizileri yeni bölüm yayınlamama, bazı belediyeler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Gündem olan çıkışlarıyla tanınan CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise böyle bir iptalin mümkün olmadığını X hesabından duyurdu.