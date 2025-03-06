Bol Soslu Spagetti Yerken Zevkten Dünyayla İletişiminizi Kesecek Şarkı Evreni!
Bol Soslu Spagetti Yerken Zevkten Dünyayla İletişiminizi Kesecek Şarkı Evreni!
İnsan bol domates soslu spagetti yerken tüm dünyaya kulaklarını kapatıyor... En az işte bu an kadar zevk veren bir şey daha da var ki o da müzik dinlemek! İkisi birleşince hele tadından yenmez. Bakalım, bu müzikler neymiş?
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1. It's A Lovely Day Today
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2. Moody Wind
3. Perhaps, Perhaps, Perhaps
4. Sway
5. Why don't you do right
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6. Fly me to the Moon
7. Stay by My Side
8. Perfidia
9. Petite fleur
10. Porque
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11. Sway
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