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Bol Soslu Spagetti Yerken Zevkten Dünyayla İletişiminizi Kesecek Şarkı Evreni!

etiket Bol Soslu Spagetti Yerken Zevkten Dünyayla İletişiminizi Kesecek Şarkı Evreni!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 17:00

İnsan bol domates soslu spagetti yerken tüm dünyaya kulaklarını kapatıyor...  En az işte bu an kadar zevk veren bir şey daha da var ki o da müzik dinlemek! İkisi birleşince hele tadından yenmez. Bakalım, bu müzikler neymiş?

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1. It's A Lovely Day Today

2. Moody Wind

3. Perhaps, Perhaps, Perhaps

4. Sway

5. Why don't you do right

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6. Fly me to the Moon

7. Stay by My Side

8. Perfidia

9. Petite fleur

10. Porque

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11. Sway

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