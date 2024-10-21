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Black Myth: Wukong Xbox İçin Düşündüğümüzden Daha Yakında Olabilir!

Black Myth: Wukong Xbox İçin Düşündüğümüzden Daha Yakında Olabilir!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 16:58

Yılın en dikkat çeken oyunlarından olan Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü nihayet ufukta göründü. Oyun Xbox kanadında çok yakında oyuncularla buluşabilir.

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Oyun dünyasına bomba gibi düşen Black Myth: Wukong ağustos ayında PC ve PlayStation 5 için çıkmıştı.

Oyun dünyasına bomba gibi düşen Black Myth: Wukong ağustos ayında PC ve PlayStation 5 için çıkmıştı.

Duyurulduğu günden beri oyuncular ve oyun basını tarafından ilgiyle takip edilen Black Myth: Wukong çıkışının ardından çok kısa bir süre içerisinde 20 milyon satış adedine ulaşmış ve en hızlı satan oyunlar arasına adını yazdırmıştı.

PlayStation 5 ve PC için çıkan Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü ise konsolun kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet elimizde oyunun Xbox çıkışının beklediğimizden daha yakında olabileceğini gösteren bir gelişme var.

PlayStation 5 ve PC için çıkan Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü ise konsolun kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet elimizde oyunun Xbox çıkışının beklediğimizden daha yakında olabileceğini gösteren bir gelişme var.

Black Myth: Wukong nihayet oyun derecelendirme kuruluşu ESRB (Entertainment Software Rating Board) tarafından derecelendirildi. Her oyunun çıkışından önce alması gereken derecelendirmeyi Black Myth: Wukong'un Xbox kanadında da kapmış olması bekleyişin de sona yaklaştığını gösteriyor.

Peki Black Myth: Wukong Xbox için ne zaman çıkacak?

Peki Black Myth: Wukong Xbox için ne zaman çıkacak?

Çıkış aşamasında Xbox'ı pas geçerek PlayStation ile özel bir anlaşma yapıldığı dedikodularının ortada dolanmasına neden olan Black Myth: Wukong'un aldığı derecelendirmenin ardından Xbox'a ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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