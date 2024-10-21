Black Myth: Wukong Xbox İçin Düşündüğümüzden Daha Yakında Olabilir!
Black Myth: Wukong Xbox İçin Düşündüğümüzden Daha Yakında Olabilir!
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Oyun dünyasına bomba gibi düşen Black Myth: Wukong ağustos ayında PC ve PlayStation 5 için çıkmıştı.
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PlayStation 5 ve PC için çıkan Black Myth: Wukong'un Xbox sürümü ise konsolun kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet elimizde oyunun Xbox çıkışının beklediğimizden daha yakında olabileceğini gösteren bir gelişme var.
Peki Black Myth: Wukong Xbox için ne zaman çıkacak?
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