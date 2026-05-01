Black Metal’in İkonik Parçası: Mayhem - Freezing Moon Şarkısının Tüyler Ürperten Hikâyesi

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 17:01

Black metal dünyasında bazı şarkılar vardır, resmen bir dönemin karanlık ruhunu taşır. “Freezing Moon” da tam olarak böyle bir parça! Arkasında zihinsel çöküş, saplantılı bir gerçeklik arayışı ve kontrolden çıkan olaylar var. O yüzden bu şarkıyı anlamak için biraz derine inmek gerekiyor. Haydi birlikte bakalım! 👇

Black metal’in en kaotik temsilcilerinden biri olan Mayhem kimdir?

Mayhem, Norveç black metal sahnesinin en önemli ve en tartışmalı gruplarından biri. 1980’lerin ortasında kurulan bu grup, sadece müziğiyle değil, etrafında dönen olaylarla da türün kimliğini belirleyen isimlerden oldu. Sahneye getirdikleri karanlık tema ve ekstrem söylemlerle black metal türünün belirginleşmesinde rol oynadılar. Ama olay sadece imaj değildi, grup gerçekten bu karanlığı yaşayan insanlardan oluşuyordu. Yani Mayhem’i anlamadan “Freezing Moon”u anlamak pek mümkün değil. Çünkü bu şarkı, grubun ruhunun direkt bir yansıması.

Ölümle kurulan tuhaf bağ bu şarkıyı ortaya çıkardı!

“Freezing Moon”un teması oldukça derin ve rahatsız edici! Grubun vokalisti Dead’in dünyaya bakışı zaten oldukça kopuktu ve hayata ait hissetmediğini açıkça dile getiriyordu. Bu durum da şarkı sözlerine doğrudan yansımış durumda. Yani burada ölüm teması aslında adamın gerçekten zihninde dönen şeylerin bir yansıması. Bu yüzden şarkıyı dinlerken bir hikâye değil, bir ruh hali duyuyorsun.

Dead, yalnızca sahneye çıkan biri değildi!

Per Yngve Ohlin yani sahne adıyla Dead, sahnede performans yapan bir vokalistten çok daha fazlasıydı. O, yaşadığı karanlığı birebir dışa vuran biriydi. Konserlerde kendine zarar vermesi ya da seyirciyi rahatsız edecek hareketler yapması aslında şov değil, bilinçli bir tercihti. Çünkü onun için mesele eğlendirmek değil, içinde bulunduğu ruh halini hissettirmekti. Bu yüzden “Freezing Moon” gibi bir şarkı, başka biri tarafından söylense bu kadar etkili olmayabilirdi. Dead sadece söylemiyordu, gerçekten yaşıyordu.

İntihar olayıyla birlikte, şarkı farklı bir anlama büründü!

Dead’in intiharı, bu şarkının algısını tamamen değiştirdi. O ana kadar karanlık bir black metal parçasıyken, bir anda gerçek bir trajedi hikayesine dönüştü. İnsanlar şarkıyı dinlerken artık ölüm gerçekliğini de hissetmeye başladı. Bu da parçaya istemeden çok daha ağır bir anlam yükledi. Yani şarkı, bir insanın son dönem zihinsel durumunun yansıması haline geldi.

Şarkının anlattığı şey: Soğukluk, boşluk ve kopuş...

Şarkının sözleri ve genel atmosferi, doğrudan bir boşluk hissi üzerine kurulu. Şarkı, sanki zaten ölü olan birinin bakış açısıyla ilerliyor gibi. Bu yüzden parçada dramatik bir anlatım yok; daha çok donuk, hissiz ve soğuk bir ton var. Zaten adı da buradan geliyor: “Freezing Moon”. Yani bu şarkı sana korku hikayesi anlatmıyor. Seni o boşluğun içine çekiyor.

Black metal sahnesi ve gerçeklik takıntısı!

O dönem Norveç black metal sahnesinde ciddi bir “En hakiki kim?” yarışı vardı. Ama bu yarış müzikle sınırlı kalmadı. İnsanlar sadece karanlık müzik yapmakla yetinmedi, gerçekten hayatlarını daha ekstrem yaşamaya başladı. Bu da olayların giderek kontrolden çıkmasına neden oldu. “Freezing Moon” da bu atmosferin içinde doğduğu için sadece bir şarkı değil, o zihniyetin bir ürünü.

Euronymous’un tavrı ve tartışmalar...

Grubun kurucularından olan gitarist Øystein Aarseth yani Euronymous, grubun yönünü belirleyen en önemli isimlerden biriydi. Ama Dead’in ölümünden sonra verdiği tepkiler hala tartışılıyor. Olayı duygusal bir kayıp olarak yaşamak yerine, daha çok grubun imajı açısından değerlendirmesi birçok kişiye oldukça soğuk bir tavır gibi geldi. Bu durum black metal sahnesinde “Samimiyet mi, rol mü?” tartışmasını da iyice büyüttü.

Ve işler tamamen raydan çıkıyor...

Tüm bu olanlardan sonra sahneye Varg Vikernes giriyor ve olaylar artık geri dönülmez bir noktaya geliyor. Euronymous’un Varg Vikernes tarafından öldürülmesi, zaten karanlık olan bu sahneyi tamamen kontrolden çıkarıyor. Bu noktadan sonra müzik ikinci plana düşüyor, yaşananlar ön plana çıkıyor. “Freezing Moon” gibi bir parça da bu kaotik dönemin sembollerinden biri haline geliyor.

Şarkının kalıcı etkisi: Neden hala bu kadar güçlü?

Tüm bu olaylar neticesinde “Freezing Moon” hala black metal’in en ikonik parçalarından biri. Çünkü sadece müzikal olarak değil, taşıdığı hikaye açısından da çok güçlü. Dinlediğinde hala o soğukluğu hissediyorsun. Yani bu şarkı eskimiyor. Çünkü arkasındaki duygu, fazla gerçek!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
