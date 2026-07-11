Bize Tatil Planlarından Bahset, Bavulunda Eksik Olmaması Gereken Bakım Ürünlerini Söyleyelim!
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Tatil planı yaparken herkesin aklı ilk önce gideceği yerde oluyor ama bavulu hazırlamak da en az rota kadar önemli! Peki bu seneki tatil planına göre bavulunda hangi bakım ürünleri mutlaka olmalı? Cevabı biz verelim! 👇
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1. Önce en önemli soruyla başlayalım, nasıl bir tatil planlıyorsun?
2. Tatilde seni en çok mutlu eden şey hangisi?
3. Peki, tatil için hangi rota sana hitap ediyor?
4. Bavul hazırlarken en çok dikkat ettiğin şey hangisi oluyor?
5. Tatilde cildinle ilgili seni en çok hangisi endişelendiriyor?
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6. Söyle bakalım, tatilde makyajla aran nasıl oluyor?
7. Tatil deyince seni en çok heyecanlandıran plan hangisi?
8. Tatilde genelde en çok neye para harcıyorsun?
9. Son olarak, senin bavul hazırlama tarzın nasıl?
Senin bavulunun olmazsa olmazı güneş kremi!
Mutlaka yanına alman gereken bakım ürünü, temizleyici!
Nemlendirici serumu unutmaman lazım!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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