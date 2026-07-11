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Bize Tatil Planlarından Bahset, Bavulunda Eksik Olmaması Gereken Bakım Ürünlerini Söyleyelim!

etiket Bize Tatil Planlarından Bahset, Bavulunda Eksik Olmaması Gereken Bakım Ürünlerini Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.07.2026 - 17:01
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Tatil planı yaparken herkesin aklı ilk önce gideceği yerde oluyor ama bavulu hazırlamak da en az rota kadar önemli! Peki bu seneki tatil planına göre bavulunda hangi bakım ürünleri mutlaka olmalı? Cevabı biz verelim! 👇

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1. Önce en önemli soruyla başlayalım, nasıl bir tatil planlıyorsun?

2. Tatilde seni en çok mutlu eden şey hangisi?

3. Peki, tatil için hangi rota sana hitap ediyor?

4. Bavul hazırlarken en çok dikkat ettiğin şey hangisi oluyor?

5. Tatilde cildinle ilgili seni en çok hangisi endişelendiriyor?

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6. Söyle bakalım, tatilde makyajla aran nasıl oluyor?

7. Tatil deyince seni en çok heyecanlandıran plan hangisi?

8. Tatilde genelde en çok neye para harcıyorsun?

9. Son olarak, senin bavul hazırlama tarzın nasıl?

Senin bavulunun olmazsa olmazı güneş kremi!

Senin tatil anlayışın bol bol dışarıda vakit geçirmek üzerine kurulu. Deniz, kum, güneş derken cildin gün boyunca birçok dış etkene maruz kalıyor. Bu yüzden bavulunda kesinlikle yer vermen gereken ürün güneş koruyucu! Bu sayede hem cildini koruyabilir hem de tatil dönüşü daha sağlıklı bir görünüm elde edebilirsin. Tatilde eğlenirken de bakımını ihmal etme! Çünkü cilt bakımı her zaman her yerde hayatının bir parçası!

Mutlaka yanına alman gereken bakım ürünü, temizleyici!

Belli ki bu yaz tatilin oldukça hareketli geçecek. Gün boyu gezmek, yeni yerler keşfetmek ve sürekli dışarıda olmak planların arasında yer alıyor. Bu tempoda cildini gün sonunda arındıracak nazik bir temizleyici en büyük kurtarıcın olabilir. Böylece günün tüm yorgunluğunu üzerinden atarken cildin de rahat bir nefes alır. Çok fazla ürün taşımana gerek yok, doğru ürünü seçmen yeterli. Çünkü sen pratik ama etkili çözümleri sevenlerdensin.

Nemlendirici serumu unutmaman lazım!

Sen tatilde de cildine özen göstermeyi seviyorsun. Ama güneş, deniz, havuz ve değişen hava koşulları cildin nem dengesini etkileyebilir. Bu yüzden bavulunda mutlaka nemlendirici bir serum bulunmalı. Hafif yapısıyla cildine ağırlık hissi vermeden yoğun nem desteği sağlayabilir ve bakım rutinini pratik bir şekilde tamamlayabilirsin. Özellikle uzun bir günün ardından cildini tazelenmiş hissettirmeye yardımcı olur. Senin için önemli olan hem konfor hem de etkili bir bakım. Nemlendirici serum da tam bu ihtiyacı karşılayan ürünlerden biri.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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