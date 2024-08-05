Bize Misafirlerinden Bahset, Onlara Özel Menü Hazırlayalım!

Misafirlerine hazırlayabileceğin enfes bir tarif hazırladık! Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın her haznesi, farklı ısı ve sürede ayarlanabiliyor, kokular karışmıyor ve aynı anda iki farklı tarif hazırlanabiliyor. Tatlı tarifimiz de var! Detaylar aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 kilogram tavuk kanat

1 yemek kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

400 gram körpe havuç

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

80 gram barbekü sos

30 gram feta peyniri

1 çay bardağı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarının uçlarını atalım ve but ile kanat şeklinde keselim.

2. Tütsülenmiş kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ile iyice marine edelim. 30 dakika bekletelim.

3. Havuçları yıkayıp dorayalım ve çok az yağ ile iyice harmanlayalım.

4. Havuçları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirip 30 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

5. Tavuk kanatlarını da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirip 25 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

6. Her iki hazneyi de pişirme esnasında birkaç kez çıkarıp malzemeleri sallayalım ki iyice pişsin.

7. Pişen havuçları barbekü sosu ile servis edip havuçları da aynı servis tabağına ekleyelim. Feta peyniri ile servis edebilirsiniz.

Tatlı tarifimiz hemen aşağıda. 👇