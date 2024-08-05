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Bize Misafirlerinden Bahset, Onlara Özel Menü Hazırlayalım!

etiket Bize Misafirlerinden Bahset, Onlara Özel Menü Hazırlayalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 19:01

Misafir umduğunu mu yer yoksa bulduğunu mu sorusunu bir kenara bırakıp misafirlerin için hazırlayabileceğin güzel bir menü hazırlayacağız! Üstelik bu menüyü yapması ve sunması da bir hayli keyifli!

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1. Başlayalım! Misafirlerini ne zaman çağırmayı düşünüyorsun?

2. Evine davet edeceğin misafirlerin sana ne kadar mesafede oturuyorlar?

3. Pek önemli bir ayrıntı değil ama misafirlerin genelde eli boş mu gelirler?

4. Misafirlerinin çocukları var mı?

5. Yemek yaparken sana yardım ederler mi diye sorsak?

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6. Bazen keyifli sohbetler döner, bazen de hemen yemek yenir ve masadan kalkılır. Siz bu konuda misafirlerinizle nasılsınız?

6. Bazen keyifli sohbetler döner, bazen de hemen yemek yenir ve masadan kalkılır. Siz bu konuda misafirlerinizle nasılsınız?

7. Yemekten sonra misafirlerinin en çok tercih ettiği içeceği seçer misin?

8. Son olarak bu içeceklerin yanında ne servis edersin?

Kıymalı Taco!

Kıymalı Taco!

Seçtiğin yanıtlara göre misafirlerine hazırlaman gereken yemek, basit görünse de doyurucu ve lezzetli olan kıymalı taco! Biraz daha aşağı inersen tatlı tarifini de görebilirsin. 😉

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 400 gram kıyma

  • 1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taco baharatı

  • 4 yumuşak tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. Kıymayı bir kaba alalım ve zeytinyağı, domates salçası, baharat karışımı ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek karıştıralım.

2. Ardından hazırladığımız kıymayı Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirelim. Sağ haznede olacak.

3. Sonrasında sol hazneye tortilla ekmeklerine yağ sürüp taco şeklinde yerleştirelim. Bunun için ekmek aksesuarına ihtiyacınız olacak.

4. Sol hazneyi 5 dakika boyunca 180 derece, sağ hazneyi ise 15 dakika boyunca yine 180 dereceye ayarlayıp pişirelim. Çift hazne sayesinde bekleme süreniz oldukça kısalacak.

5. Pişen kıymayı iyice karıştırıp taco ekmeklerinin içine pay edelim. İçine dilediğiniz malzemeyi ekleyip servis edebilirsiniz.

Tatlı tarifimiz ise hemen aşağıda. 👇

Çikolatalı Kurabiye!

Çikolatalı Kurabiye!

Misafirlerinize kıymalı taco hazırlarsınız da tatlı eksik olur mu hiç! Çikolatalı kurabiye tarifimiz hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 40 gram şeker

  • 30 gram tereyağı

  • 100 gram un

  • 10 gram kakao

  • 1 tutam tuz

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Önce kuru malzemeleri bir kaba alıp karıştıralım.

2. Ardından sıvı malzemeleri bu kaba alalım ve yine tüm malzemeleri karıştıralım.

3. Hazırladığımız kurabiye hamuruna dilediğimiz şekli verip Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirelim, belirtilen süre ve ısıda pişirelim.

Kurabiyeler hazır. Afiyet olsun!

Sebze Kızartmalı Somon ve Elma Tatlısı!

Sebze Kızartmalı Somon ve Elma Tatlısı!

Kim demiş aynı anda hem ana yemek hem de tatlı yapılmaz diye! Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile çok kolay! Üstelik kokular da birbirine karışmıyor ve bekleme süreniz oldukça kısalıyor. Detaylar aşağıda. 

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Sebze Kızartmalı Somon

  • 300 gram yeşil fasülye

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 300 gram somon fileto

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • Yarım çay kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 çay kaşığı sarımsak, doğranmış

  • Yarım çay kaşığı zencefil, rendelenmiş

Elma Tatlısı

  • 2 yeşil elma

  • 40 gram ceviz

  • 40 gram bal

Yapılışı:

1. Taze fasulyeleri yıkayalım ve uç kısımlarını keselim.

2. Havucu soyup jülyen usulü doğrayalım.

3. Fasulye ve havucu bir kaba alıp yağ, nişasta ve bir çimdik kadar tuz ekleyip karıştıralım.

4. Somonu 2 fileto olacak şekilde keselim, tuz ve karabiber ile tatlandıralım.

5. Somon sosu için soya sosu, pirinç sirkesi, sarımsak ve zencefili karıştıralım. Bu sosu somonun pişirme süresinin yarısındayken kullanacağız.

6. Elmaların sert orta kısmını oyalım.

7. Bal ve cevizi karıştırıp oyduğumuz elmaların içine pay edelim.

8. Ardından hazırladığımız sebzeleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirelim ve üzerine somonu koyalım.

9. Elmaları da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirelim.

10. Sol hazneyi 23 dakika ve 180 derecede, sağ hazneyi de 15 dakika 180 derecede pişirelim.

11. Somonu 10 dakika pişirdikten sonra hazırladığımız sosu üzerine sürelim ve tekrar pişirelim.

Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Barbekü Soslu Tavuk Kanatları ve Havuç!

Barbekü Soslu Tavuk Kanatları ve Havuç!

Misafirlerine hazırlayabileceğin enfes bir tarif hazırladık! Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın her haznesi, farklı ısı ve sürede ayarlanabiliyor, kokular karışmıyor ve aynı anda iki farklı tarif hazırlanabiliyor. Tatlı tarifimiz de var! Detaylar aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 kilogram tavuk kanat

  • 1 yemek kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 400 gram körpe havuç

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 80 gram barbekü sos

  • 30 gram feta peyniri

  • 1 çay bardağı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarının uçlarını atalım ve but ile kanat şeklinde keselim.

2. Tütsülenmiş kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ile iyice marine edelim. 30 dakika bekletelim.

3. Havuçları yıkayıp dorayalım ve çok az yağ ile iyice harmanlayalım.

4. Havuçları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirip 30 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

5. Tavuk kanatlarını da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirip 25 dakika boyunca 180 derecede pişirelim. 

6. Her iki hazneyi de pişirme esnasında birkaç kez çıkarıp malzemeleri sallayalım ki iyice pişsin.

7. Pişen havuçları barbekü sosu ile servis edip havuçları da aynı servis tabağına ekleyelim. Feta peyniri ile servis edebilirsiniz.

Tatlı tarifimiz hemen aşağıda. 👇

Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye!

Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye!

Misafirlerinize lezzetli bir yemek hazırladıysanız, yemekten sonra servis edebileceğiniz minik kurabiye tarifini deneyebilirsiniz. Detaylar için... 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 100 gram margarin

  • 125 gram sıvı yağ

  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı ceviz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 4 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Derin bir kap alalım ve un dışında kalan tüm malzemeleri karıştıralım.

2. Ardından unu azar azar hazırladığımız karışıma ekleyip iyice yoğuralım.

3. Hazırladığımız kurabiye hamuruna dilediğimiz şekli verip Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirelim ve belirtilen süre ve ısıda pişirelim. Çift hazne sayesinde kurabiyeleri tek seferde pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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