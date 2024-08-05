Bize Misafirlerinden Bahset, Onlara Özel Menü Hazırlayalım!

Kim demiş aynı anda hem ana yemek hem de tatlı yapılmaz diye! Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile çok kolay! Üstelik kokular da birbirine karışmıyor ve bekleme süreniz oldukça kısalıyor. Detaylar aşağıda.
Hazırlama süresi: 35 dakika
Pişirme süresi: 58 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
Sebze Kızartmalı Somon
300 gram yeşil fasülye
1 havuç
1 yemek kaşığı yağ
1 yemek kaşığı nişasta
300 gram somon fileto
1 yemek kaşığı soya sosu
Yarım çay kaşığı pirinç sirkesi
1 çay kaşığı sarımsak, doğranmış
Yarım çay kaşığı zencefil, rendelenmiş
Elma Tatlısı
2 yeşil elma
40 gram ceviz
40 gram bal
Yapılışı:
1. Taze fasulyeleri yıkayalım ve uç kısımlarını keselim.
2. Havucu soyup jülyen usulü doğrayalım.
3. Fasulye ve havucu bir kaba alıp yağ, nişasta ve bir çimdik kadar tuz ekleyip karıştıralım.
4. Somonu 2 fileto olacak şekilde keselim, tuz ve karabiber ile tatlandıralım.
5. Somon sosu için soya sosu, pirinç sirkesi, sarımsak ve zencefili karıştıralım. Bu sosu somonun pişirme süresinin yarısındayken kullanacağız.
6. Elmaların sert orta kısmını oyalım.
7. Bal ve cevizi karıştırıp oyduğumuz elmaların içine pay edelim.
8. Ardından hazırladığımız sebzeleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirelim ve üzerine somonu koyalım.
9. Elmaları da Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirelim.
10. Sol hazneyi 23 dakika ve 180 derecede, sağ hazneyi de 15 dakika 180 derecede pişirelim.
11. Somonu 10 dakika pişirdikten sonra hazırladığımız sosu üzerine sürelim ve tekrar pişirelim.
Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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