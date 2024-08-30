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Bize Kendinden Bahset, Odana Asman Gereken Albüm Kapağını Gösterelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Odana Asman Gereken Albüm Kapağını Gösterelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:31

Albüm kapaklarını poster halinde satsalar keşke! O kadar güzel albüm kapakları yapılıyor ki hepsini her yere asmak istiyoruz. Bu testimizde sana odana asman gereken albüm kapağını göstereceğiz!

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