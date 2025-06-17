Bize Kendinden Bahset, Bu Yaza Hangi Şarkıyla Başlaman Gerektiğini Söyleyelim!
Yaz başlamışken 'artık ben de başlıyorum' diyenler burada mı? El kaldırsınlar da sayımızı bilelim!
Bu yaza hangi şarkı ile başlamalısın? Cevabı testin sonunda!
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1. İlk soru! Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz duygu nedir?
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2. Peki düzenli spor yapıyor musun?
3. Hangi tip insanlarla aran daha iyi peki?
4. Kara sevda yaşadın mı hiç? Sevip de kavuşamadığın biri oldu mu?
5. Peki bir şarkıcı olsaydın hangi tarzda müzik üretirdin?
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6. Şimdi de şunu merak ettik: İlişkide en çok korktuğun şey nedir?
7. Tahminleri alalım! Sence bu yaz senin için nasıl geçecek?
8. Hımm, devam edelim öyleyse. Şu durumlardan hangisi umrunda olmaz?
9. Müzik kulağının sağlam olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak, kaç yakın arkadaşın var?
Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana!
Doja Cat - Paint The Town Red!
Troye Sivan - Rush!
Dua Lipa - Houdini!
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