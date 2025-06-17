onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bize Kendinden Bahset, Bu Yaza Hangi Şarkıyla Başlaman Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Bu Yaza Hangi Şarkıyla Başlaman Gerektiğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 20:34

Yaz başlamışken 'artık ben de başlıyorum' diyenler burada mı? El kaldırsınlar da sayımızı bilelim!

Bu yaza hangi şarkı ile başlamalısın? Cevabı testin sonunda!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk soru! Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz duygu nedir?

2. Peki düzenli spor yapıyor musun?

3. Hangi tip insanlarla aran daha iyi peki?

4. Kara sevda yaşadın mı hiç? Sevip de kavuşamadığın biri oldu mu?

5. Peki bir şarkıcı olsaydın hangi tarzda müzik üretirdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi de şunu merak ettik: İlişkide en çok korktuğun şey nedir?

7. Tahminleri alalım! Sence bu yaz senin için nasıl geçecek?

8. Hımm, devam edelim öyleyse. Şu durumlardan hangisi umrunda olmaz?

9. Müzik kulağının sağlam olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak, kaç yakın arkadaşın var?

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana!

Doja Cat - Paint The Town Red!

Troye Sivan - Rush!

Dua Lipa - Houdini!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın