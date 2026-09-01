Bize Evinin Enerjisini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
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Evinin dekorasyonu, renkleri ve küçük detayları aslında karakterin hakkında çok şey söylüyor olabilir! Bakalım yaşam alanının enerjisine bakarak burcunu ne kadar doğru tahmin edebileceğiz?
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1. Söyle bakalım! Evinde en çok vakit geçirdiğin ve kendini en huzurlu hissettiğin köşe neresi?
2. Evinde genellikle mum, tütsü veya ambiyans aydınlatması gibi detaylar kullanır mısın?
3. Evden dışarı çıkarken en çok hangi kontrolü yaparken kendini kaybedersin?
4. Evinde bitki yetiştirmeyi ve onlarla ilgilenmeyi sever misin?
5. Şuan buzdolabını açsak neyle karşılaşırız?
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6. Baharatlıkların, kavanozların veya bardakların mutfakta diziliş şekli nasıl?
7. Yatak odanın kapısı evde misafir varken genellikle açık mıdır, kapalı mı?
8. Akşam yemeğinden sonra o tezgahtaki bulaşıklar ne zaman yıkanır?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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