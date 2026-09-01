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Bize Evinin Enerjisini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

etiket Bize Evinin Enerjisini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 12:16
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Evinin dekorasyonu, renkleri ve küçük detayları aslında karakterin hakkında çok şey söylüyor olabilir! Bakalım yaşam alanının enerjisine bakarak burcunu ne kadar doğru tahmin edebileceğiz?

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1. Söyle bakalım! Evinde en çok vakit geçirdiğin ve kendini en huzurlu hissettiğin köşe neresi?

2. Evinde genellikle mum, tütsü veya ambiyans aydınlatması gibi detaylar kullanır mısın?

3. Evden dışarı çıkarken en çok hangi kontrolü yaparken kendini kaybedersin?

4. Evinde bitki yetiştirmeyi ve onlarla ilgilenmeyi sever misin?

5. Şuan buzdolabını açsak neyle karşılaşırız?

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6. Baharatlıkların, kavanozların veya bardakların mutfakta diziliş şekli nasıl?

7. Yatak odanın kapısı evde misafir varken genellikle açık mıdır, kapalı mı?

8. Akşam yemeğinden sonra o tezgahtaki bulaşıklar ne zaman yıkanır?

Konforunuzdan asla ödün vermezsiniz.

Konforunuzdan asla ödün vermezsiniz.

Evinizin kapısından adım atar atmaz bizi mis kokulu mumlar ve milimetrik bir düzen karşılıyor çünkü sizin için ev demek dış dünyanın kaosundan kaçıp lüksün, rahatlığın ve düzenin kollarına kendini bırakmak demektir. Hayat kalitesine fazlasıyla önem veren, estetik kölesi ve keyfine düşkün bir Boğa, Aslan veya Oğlak burcusunuz. Evdeki o ağzına kadar dolu buzdolabı, kurur kurumaz jilet gibi katlanan çamaşırlar ve her sabah titizlikle toplanan o yatak sizin sarsılmaz disiplininizi ve kalitenizi net bir şekilde ele veriyor.

Kurallara meydan okuyan özgür bir ruhsunuz.

Kurallara meydan okuyan özgür bir ruhsunuz.

Sizin evinizde sıkıcı rutinlere, katı kurallara veya 'el alem ne der' korkusuna asla yer yoktur çünkü canınız sıkılınca mobilyaların yerini değiştiren, koltuğa uzanıp akşama kadar telefonda kaydıran o çılgın, bağımsız enerji tamamen sizi yansıtmaktadır. Rutinden nefret eden, hiperaktif, yerinde duramayan ve özgürlüğüne ölümüne bağlı bir Koç, İkizler veya Yay burcusunuz. Evde terlik giymeyi bile hantallık sayan, işine gelmeyince yatağı akşama kadar toplamayan ve hayatı tamamen kendi akışında yaşayan o sabırsız ama aşırı eğlenceli enerjinizi nerede görsek tanırız.

Derin duygulara ve anılara sıkı sıkıya bağlısınız.

Derin duygulara ve anılara sıkı sıkıya bağlısınız.

Evinizin ışıkları genellikle loş, perdeleri kapalı ve fonunda kesinlikle ruhunuzu dinlendiren melodiler dönüyor çünkü siz evinizi sadece bir barınak olarak değil, tamamen ruhunuzu şifalandırdığınız gizli bir mabet olarak görüyorsunuz. Dünyanın en hassas, gizemli, anılarına ve köklerine bağlı Yengeç, Akrep veya Balık burcusunuz. Evde bahçeli bir yaşam arzulaması, sadece canı istediğinde temizlik yapması, misafirle loş ışıkta derin sohbetler döndürmesi ve yalnızlığı en büyük şarj yöntemi olarak görmesi tamamen bu su grubu enerjisinden kaynaklanmaktadır.

Pratik zekanızla hayatı her zaman kolaylaştırırsınız.

Pratik zekanızla hayatı her zaman kolaylaştırırsınız.

Gereksiz detaylar, toz toplayan abartılı süsler veya göz yoran kalabalıklar asla size göre değildir çünkü sizin evinizde her şey modern, net, açık ve maksimum düzeyde işlevsel olmak zorundadır. Aynı anda hem televizyona bakıp hem temizlik yapabilen, zekasıyla ve modern tarzıyla fark yaratan vizyoner bir Kova, Terazi veya Başak burcusunuz. Balkon veya pencere kenarında nefes alan, şehri yukardan izleyen rezidans daireleri seven, mutfakla arası sadece paket servis kadar olan ve gereksiz dramalardan uzak yaşayan net yapınız her tercihinizde kendisini belli ediyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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