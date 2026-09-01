Bize Evinin Enerjisini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Gereksiz detaylar, toz toplayan abartılı süsler veya göz yoran kalabalıklar asla size göre değildir çünkü sizin evinizde her şey modern, net, açık ve maksimum düzeyde işlevsel olmak zorundadır. Aynı anda hem televizyona bakıp hem temizlik yapabilen, zekasıyla ve modern tarzıyla fark yaratan vizyoner bir Kova, Terazi veya Başak burcusunuz. Balkon veya pencere kenarında nefes alan, şehri yukardan izleyen rezidans daireleri seven, mutfakla arası sadece paket servis kadar olan ve gereksiz dramalardan uzak yaşayan net yapınız her tercihinizde kendisini belli ediyor.