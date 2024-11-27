Bize Evini Anlat, Senin Falına Bakalım!
Bize Evini Anlat, Senin Falına Bakalım!
Sadece birkaç soruyla, hem evinin ruhunu anlayacak hem de belki de beklenmedik ipuçlarıyla dolu bir fal alacaksın. Hazırsan, evinin kapılarını aralayalım ve birlikte keşfe çıkalım!
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1. Başladık bile! Evin kaç odadan oluşuyor?
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2. Evinin konumundan memnun musun?
3. Evinde en çok hangi odayı severek temizliyorsun?
4. Evdeki eşyaların yerini sık sık değiştirir misin?
5. Söyle bakalım, evde temizlik işlerini yapmaktan keyif alıyor musun?
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6. Bütün bir evin dip bucak temizliği ne kadar sürer?
7. Misafir odalarını hatırlıyor musun? Senede bir kere ya girerdik ya giremezdik :D Peki, senin evinde sadece misafir için kullandığın özel bir şey var mı?
8. Son olarak, eşyalarının kolay temizlenebilmesi senin için ne kadar önemli?
3 vakte kadar kapın çalınacak!
Büyük bir değişim seni bekliyor!
Her şeyin en iyisini çekiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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