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Bize Evini Anlat, Ne Kadar Organize Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Ne Kadar Organize Olduğunu Söyleyelim!

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Begüm - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 09:31
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Senin evin gerçekten çok iyi organize mi edilmiş yoksa biraz dağınık mı? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Anahtarlarını eve girdiğinde nereye bırakırsın?

2. Kıyafet dolabının içi şu an ne durumda?

3. Mutfağındaki kavanozlar, baharatlar ve erzaklar nasıl duruyor?

4. Akşam yatmadan önce salonu topluyor musun?

5. Peki evdeki kablolar ne alemde?

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6. Buzdolabının içi seni ne kadar yansıtıyor?

7. Evine beklenmedik bir misafir gelirse ne yaparsın?

8. Kullanmadığın ama bir gün kullanırım diye tuttuğun eşyalarla aran nasıl peki?

Organize konusunda çok iyisin!

Evin bir müze veya yüksek bütçeli bir mimarlık dergisinin set tasarımı gibi! Hayatında belirsizliğe, kaosa ve simetrisi bozuk hiçbir nesneye yer yok. Eşyaları kategorize etmek, etiketlemek ve her şeyin yerinin milimetrik olarak belli olması sana inanılmaz bir zihinsel konfor sağlıyor. Minimalist ve estetik zevklerin çok güçlü. Ancak unutma hayat bazen küçük dağınıklıklarla da güzeldir, kendine ve evine bazen esneklik payı bırakabilirsin!

Dengeli bir organizasyonun var!

Tebrikler, sen sürdürülebilir düzenin kitabını yazmışsın! Evinde hem estetik bir düzen var hem de buranın yaşayan bir ev olduğunu unutmuyorsun. Eşyaların yerini biliyorsun, hayatını kolaylaştıracak pratik düzenleme çözümlerini seviyorsun ama bir bardak tezgahta kaldı diye de geceleri uykun kaçmıyor. Kontrol sende ama bu kontrolün kölesi olmamışsın. Dengeli, huzurlu ve misafirperver bir ev yaşamın var.

Bohem ve yaratıcı bir tarzın var...

Senin evinde yaşanmışlık ön planda! Kurallar, katı düzenler ve etiketler sana göre değil. Evin senin yaratıcı ruhunu yansıtıyor; renkli, hareketli ve biraz öngörülemez. Aradığın şeyleri ilk bakışta bulamayabilirsin ama o dağınıklığın içinde kendine has, kimsenin anlamadığı gizli bir haritan var. Evin sıcak ve samimi ama bazen biriken işler zihnini yoruyor... Mevsim geçişlerinde küçük ayıklamalar sana çok iyi gelecek!

Evrensel kaos hakim!

Düzen mi? O da ne? Sen eşyalara değil, anlara ve anılara değer veriyorsun. Evin senin için sadece bir sığınak... Eşyaların nereye düştüğü ya da kıyafetlerin dolapta olup olmaması çok da umurunda değil. Dağınıklık içinde yaşamaya o kadar alışmışsın ki, her yer toplu olduğunda muhtemelen yabancılık çekiyorsun. Bu bohem ve kuralsız yaşam tarzı özgür hissettirse de, zaman zaman kaybettiğin eşyaları ararken harcadığın enerji seni yoruyor olabilir. Küçük bir köşeden düzenlemeye başlamak fena fikir olmayabilir!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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