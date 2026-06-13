Bize Evini Anlat, Ne Kadar Organize Olduğunu Söyleyelim!
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Senin evin gerçekten çok iyi organize mi edilmiş yoksa biraz dağınık mı? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Anahtarlarını eve girdiğinde nereye bırakırsın?
2. Kıyafet dolabının içi şu an ne durumda?
3. Mutfağındaki kavanozlar, baharatlar ve erzaklar nasıl duruyor?
4. Akşam yatmadan önce salonu topluyor musun?
5. Peki evdeki kablolar ne alemde?
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6. Buzdolabının içi seni ne kadar yansıtıyor?
7. Evine beklenmedik bir misafir gelirse ne yaparsın?
8. Kullanmadığın ama bir gün kullanırım diye tuttuğun eşyalarla aran nasıl peki?
Organize konusunda çok iyisin!
Dengeli bir organizasyonun var!
Bohem ve yaratıcı bir tarzın var...
Evrensel kaos hakim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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