Bize Evini Anlat, Ne Kadar Organize Olduğunu Söyleyelim!

Düzen mi? O da ne? Sen eşyalara değil, anlara ve anılara değer veriyorsun. Evin senin için sadece bir sığınak... Eşyaların nereye düştüğü ya da kıyafetlerin dolapta olup olmaması çok da umurunda değil. Dağınıklık içinde yaşamaya o kadar alışmışsın ki, her yer toplu olduğunda muhtemelen yabancılık çekiyorsun. Bu bohem ve kuralsız yaşam tarzı özgür hissettirse de, zaman zaman kaybettiğin eşyaları ararken harcadığın enerji seni yoruyor olabilir. Küçük bir köşeden düzenlemeye başlamak fena fikir olmayabilir!