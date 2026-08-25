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Bize Evini Anlat, Aşk Hayatını Analiz Edelim!

etiket Bize Evini Anlat, Aşk Hayatını Analiz Edelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 10:07
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Herkesin yaşadığı ev aslında kendi zihninin ufak bir kopyasıdır. Çorapları fırlatıp attığın yer ya da tezgahtaki bulaşıkların bekleme süresi, ilişkilerdeki tahammül seviyeni sandığından çok daha net ele verir.

Aşk hayatını analiz edelim mi? Önce evin içine girmemiz lazım!

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1. Başlayalım şimdi. Salonunun genel havasını anlatır mısın?

1. Başlayalım şimdi. Salonunun genel havasını anlatır mısın?

2. Şimdi de şunu soralım: Evde en çok vakit geçirdiğin köşe neresi?

3. Kilit soru: Evine çat kapı misafir geliyor mu?

4. Halı seçimini merak ettik. Zevkine hitap eden bir halı seçer misin? Sadece halıya odaklan!

5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!

5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!
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6. Değişiklik her zaman iyidir! Evindeki eşyaların yerini en son ne zaman değiştirdin.

7. Her evin kendine has bir kokusu olduğunu söylerler. Buna katılıyoruz. Sence senin evin ne kokuyor?

8. Son olarak şunu soralım: Sence evine hangi bitki yakışırdı?

Kafanda kurmaktan bazı şeyleri yaşamaya fırsat bulamıyorsun!

Verdiğin cevaplara baktığımızda şu an bir flört dönemindesin ve oldukça endişelisin... 'Mesajı gördü ama üç dakika sonra cevap yazdı...', 'Acaba o emojiyi ne anlamda kullandı?' diye düşünmekten anın tadını çıkaramıyorsun. Her adımı önceden planlamak ve her ihtimali hesaplamak seni çok yoruyor. Kontrolü elinde tutmaya çalışırken karşındaki insanı da kendini de geriyorsun. Biraz rahatla. Yanlış bir şey söylersen de dünyanın sonu gelmez. Bırak bazı şeyler de o anki doğal akışında, kendiliğinden gelişsin.

Red flag koleksiyonu yapmışsın!

Red flag koleksiyonu yapmışsın!

Nerede seni yoracak, nerede peşinden koşturacak biri var gidip tam olarak onu buluyorsun. Huzurlu, sakin ve düzgün ilerleyen bir ilişki sana fazla sıradan geliyor. İlle o dramayı toksik tartışmaları ve 'Acaba şu an ne yapıyor?' krizlerini yaşayacaksın. Aşkı bir kaos olarak görmeyi bırakman lazım. Seni gerçekten seven ve sana değer veren birini bulduğunda sıkıcı deyip kaçma huyundan vazgeç. Mutlu olmak o kadar da korkutucu bir şey değil.

İş ciddiye binince kaçanlardansın.

Flörtün o ilk heyecanlı kısımlarına aşıksın. İlk mesajlaşmalar, buluşma öncesi gerginlikler, sabaha kadar süren o tatlı sohbetler tam senlik. Ama işler ne zaman ciddiye binmeye veya adını koymaya gelse anında ortadan kayboluyorsun. Bağlanma fikri seni inanılmaz korkutuyor. Karşındaki insan sana bir adım fazla yaklaştığında anında duvarlarını örüp araya mesafe koyuyorsun. Issız adam veya ıssız kadın triplerini bir kenara bırakıp birine gerçekten güvenmeyi denemenin vakti geldi de geçiyor.

Tam da aşk insanısın!

Tam da aşk insanısın!

Sen flört oyunlarından, taktiklerden veya gece yarılarına kadar süren fırtınalı tartışmalardan çok yorulmuşsun. Senin tek istediğin pijamalarınızı giyip en sevdiğiniz diziyi izlerken sessizce oturabileceğin o güvenli alanı bulmak. Aşk hayatında tamamen konfor ve huzur arıyorsun. Biriyle tanıştığın an doğrudan ilişkinin üçüncü yılındaki o rahatlığa atlamak istiyorsun. Bu durum seni çok güvenilir bir partner yapıyor ama flörtün o tatlı ateşini de çok çabuk söndürüyor. Başlangıçların heyecanını yaşamaya biraz daha alan açmalısın.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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