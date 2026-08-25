Bize Evini Anlat, Aşk Hayatını Analiz Edelim!
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Herkesin yaşadığı ev aslında kendi zihninin ufak bir kopyasıdır. Çorapları fırlatıp attığın yer ya da tezgahtaki bulaşıkların bekleme süresi, ilişkilerdeki tahammül seviyeni sandığından çok daha net ele verir.
Aşk hayatını analiz edelim mi? Önce evin içine girmemiz lazım!
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1. Başlayalım şimdi. Salonunun genel havasını anlatır mısın?
2. Şimdi de şunu soralım: Evde en çok vakit geçirdiğin köşe neresi?
3. Kilit soru: Evine çat kapı misafir geliyor mu?
4. Halı seçimini merak ettik. Zevkine hitap eden bir halı seçer misin? Sadece halıya odaklan!
5. Mekan aydınlatmasında tercihini öğrenelim şimdi!
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6. Değişiklik her zaman iyidir! Evindeki eşyaların yerini en son ne zaman değiştirdin.
7. Her evin kendine has bir kokusu olduğunu söylerler. Buna katılıyoruz. Sence senin evin ne kokuyor?
8. Son olarak şunu soralım: Sence evine hangi bitki yakışırdı?
Kafanda kurmaktan bazı şeyleri yaşamaya fırsat bulamıyorsun!
Red flag koleksiyonu yapmışsın!
İş ciddiye binince kaçanlardansın.
Tam da aşk insanısın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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