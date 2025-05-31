Bize Bir Sertab Erener Şarkısı Seç, Sana Seni Anlatalım!
Son olarak farklı sanatçıların bir araya gelerek şarkılarını seslendirdiği 'SAYGI1' ile herkesin saygılarını sunduğu Sertab Erener, farklı sesi sayesinde dikkat çekerek Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yapmaya başladı ve o günden bu yana herkesin en az bir şarkısını ezbere bildiği bir isim oldu.
Bu şarkıların hepsi bizi bize anlatıyor. Peki seni hangi şarkı anlatıyor aslında?
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Bir Sertab Erener şarkısı seçer misin?
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Sen her detayı kafana takan, çok düşünen birisin!
Sen duygularını içinden yaşayan, gösterişten uzak birisin.
Sen hayatı biraz dışarıdan izleyen, gözlemci birisin.
Sen planlı yaşayan ama bazen kendine fazla yüklenen birisin.
Sen "her şeyi hallederim" modunda yaşayan gizli güçlülerdensin.
Sen hayal kurmayı hiç bırakmayan birisin.
Sen net sınırları olan ama yumuşak kalpli birisin.
Sen duygularını bastırmayan, onları olduğu gibi yaşayan birisin.
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