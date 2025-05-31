onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bize Bir Sertab Erener Şarkısı Seç, Sana Seni Anlatalım!

etiket Bize Bir Sertab Erener Şarkısı Seç, Sana Seni Anlatalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 00:06

Son olarak farklı sanatçıların bir araya gelerek şarkılarını seslendirdiği 'SAYGI1' ile herkesin saygılarını sunduğu Sertab Erener, farklı sesi sayesinde dikkat çekerek Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yapmaya başladı ve o günden bu yana herkesin en az bir şarkısını ezbere bildiği bir isim oldu.

Bu şarkıların hepsi bizi bize anlatıyor. Peki seni hangi şarkı anlatıyor aslında?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Sertab Erener şarkısı seçer misin?

Sen her detayı kafana takan, çok düşünen birisin!

Senin için hiçbir şey “öylesine” değil. En küçük bir bakış, bir kelime ya da bir sessizlik bile zihninde yankı buluyor. Bir olay yaşandığında herkes unutup giderken, senin kafanda hâlâ 'Acaba şunu demek mi istedi?' sorusu dönüyor olabilir. Kimi zaman bu seni yorar, kabul edelim. Ama bir yandan da seni ince ruhlu, farkındalığı yüksek birine dönüştürüyor. İnsanların fark etmediği şeyleri fark ediyorsun, duymadığı detayları duyuyorsun. Evet, bu bir yük gibi gelebilir bazen ama aynı zamanda çok özel bir yetenek. Kendine biraz daha anlayışlı davransan her şey daha da kolay olur.

Sen duygularını içinden yaşayan, gösterişten uzak birisin.

Dışarıdan bakıldığında sessiz, belki mesafeli biri gibi görünebilirsin ama içinde koca bir dünya var. Birini sevdiğinde derin sever, üzülürken kimseye yük olmamaya çalışırsın. Duygularını yaşarsın ama anlatma konusunda seçicisin. Çünkü senin için samimiyet kolay kazanılan bir şey değil. Birine gerçekten güvenmeden içini açmazsın. Ama açtığında o insanlar bir daha vazgeçemez senden. Sakinliğin, dinginliğin ve gerçekliğin var. Sahte olana gelemiyorsun, çünkü senin kurduğun bağlar kolay kolay kopmaz. Sessizce ama çok sağlam yürüyorsun.

Sen hayatı biraz dışarıdan izleyen, gözlemci birisin.

Kalabalıkların ortasında bile bazen yalnız hissediyorsun çünkü kafanın içinde bambaşka bir dünya var. Sen her şeyin dışından bakan ama içini en iyi anlayan kişisin. İnsan davranışlarını, olayların akışını analiz etmeyi seviyorsun. Hatta bazen bir arkadaşının yaşadığı şeyi o kişiden önce çözmüş oluyorsun. Bu gözlem yeteneğin seni çok özel yapıyor çünkü sadece izlemiyorsun, anlıyorsun da. Çok konuşmasan da her şeyden haberin var. Bu da seni sessiz ama çok güçlü biri yapıyor. Ve evet, insanlar seni çoğu zaman hafife alıyor, ama sonra öyle olmadığını çok net anlıyorlar.

Sen planlı yaşayan ama bazen kendine fazla yüklenen birisin.

Bir şeyi kafaya koydun mu yapmadan bırakmıyorsun. İşin ucunu sıkı tutuyorsun, her şey yerli yerinde olsun istiyorsun. Ama işte bu noktada bazen kendini fazla sıkıyorsun. Başarıya odaklanırken “biraz durayım, dinleneyim” demeyi unutuyorsun. Aslında herkes seni çok disiplinli ve güvenilir biri olarak görüyor. Çünkü gerçekten de öylesin. Ama kendini sürekli bir yarışın içindeymiş gibi hissetmen seni yoruyor. Unutma, bazen bırakmak da ilerlemektir. O kadar emek veriyorsun, biraz da bunun tadını çıkar.

Sen "her şeyi hallederim" modunda yaşayan gizli güçlülerdensin.

Çevrendekiler seni sakin, güler yüzlü biri olarak tanıyor ama onlar senin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Çünkü sen problemleri kimseye yansıtmadan çözmeye çalışıyorsun. Biri bir sorun yaşasa ilk seni arar çünkü senin ne yapacağını bildiklerini düşünürler. Sen de 'ben iyiyim' deyip geçersin, çünkü başkalarının yükünü hafifletmek senin için neredeyse bir refleks. Ama sen de insansın. Bazen yoruluyorsun, bazen içinden “biri de bana sorsa, sen nasılsın diye” diyesin geliyor. Bunu demek de bir zayıflık değil, bunu bil.

Sen hayal kurmayı hiç bırakmayan birisin.

Kafanın içi bir film stüdyosu gibi. Her şeyin alternatif bir versiyonu senin zihninde var. Gerçek hayat seni sıksa da senin dünyanda renkler daha parlak, insanlar daha içten, müzikler daha güzel. Hayalperestsin ama bu seni gerçeklerden uzaklaştırmıyor. Tam tersine, hayallerin seni ayakta tutuyor. Yeni fikirler, yeni planlar, başka olasılıklar… Senin için hiçbir şey sabit değil. Bu da seni hem yaratıcı hem de umut dolu biri yapıyor. Gerçek dünyanın kuralları bazen seni boğsa da senin hayal gücün hep bir çıkış yolu buluyor.

Sen net sınırları olan ama yumuşak kalpli birisin.

İnsanlarla aranı iyi tutmayı seviyorsun ama bazı sınırların da var, net bir şekilde. O sınırları biri geçti mi, çok sakin bir şekilde uzaklaşıyorsun. Tepki vermeden, kavga etmeden... Ama bu mesafeli görünmenin altında inanılmaz bir şefkat ve sıcaklık yatıyor. Yakın çevrendekiler bunu çok iyi biliyor zaten. Senin güvenini kazanmak zaman alır ama kazanan biri bunu kolay kolay kaybetmez. Çünkü sen sahici bağlar kuran, ilişkilere değer veren birisin. Sert görünmen, kalbinin yumuşak olmadığını göstermez. Sadece artık kendini korumayı öğrenmişsin.

Sen duygularını bastırmayan, onları olduğu gibi yaşayan birisin.

Ne hissediyorsan, onu gösteriyorsun. Kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmıyorsun çünkü sana göre gerçeklik en güçlü şey. Mutluysan yüzün parlar, canın sıkkınsa bunu saklamazsın. Bu da seni dürüst ve samimi biri yapıyor. Evet, bazı insanlar bu açıklığı yanlış anlayabilir, ama sen zaten onlar için yaşamıyorsun. Duygularına bu kadar yakın olman, seni güçlü kılıyor. Çünkü bir şeyin adını koyabilen, onunla baş edebilen biridir. Sen bastırmazsın, yaşarsın. Bu da seni özgür biri yapar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın