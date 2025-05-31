Bize Bir Sertab Erener Şarkısı Seç, Sana Seni Anlatalım!

Son olarak farklı sanatçıların bir araya gelerek şarkılarını seslendirdiği 'SAYGI1' ile herkesin saygılarını sunduğu Sertab Erener, farklı sesi sayesinde dikkat çekerek Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yapmaya başladı ve o günden bu yana herkesin en az bir şarkısını ezbere bildiği bir isim oldu.

Bu şarkıların hepsi bizi bize anlatıyor. Peki seni hangi şarkı anlatıyor aslında?