Bize Bir Nota Seç, Kulağına Hoş Gelebilecek Bir Şarkı Önerelim!
Daha önce karakterine, seçtiğin renklere, gittiğin yerlere ya da doğduğun aya göre şarkı önermiştik ama bu sefer seçtiğin notaya göre dinlemen gereken şarkının ne olduğunu göreceğiz!
Hazırsan bir nota seç hemen!
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Şimdi bir nota seç bakalım!
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David Kushner - Daylight
Dua Lipa - Don't Start Now
MGMT - Electric Feel
Phoebe Bridgers - Motion Sickness
Cigarettes After Sex - Sweet
Bay Ledges - Walk Away
beabadoobee - Coffee
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