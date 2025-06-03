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Bize Bir Nota Seç, Kulağına Hoş Gelebilecek Bir Şarkı Önerelim!

etiket Bize Bir Nota Seç, Kulağına Hoş Gelebilecek Bir Şarkı Önerelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 23:46

Daha önce karakterine, seçtiğin renklere, gittiğin yerlere ya da doğduğun aya göre şarkı önermiştik ama bu sefer seçtiğin notaya göre dinlemen gereken şarkının ne olduğunu göreceğiz!

Hazırsan bir nota seç hemen!

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Şimdi bir nota seç bakalım!

David Kushner - Daylight

Dua Lipa - Don't Start Now

MGMT - Electric Feel

Phoebe Bridgers - Motion Sickness

Cigarettes After Sex - Sweet

Bay Ledges - Walk Away

beabadoobee - Coffee

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Ma Belle
Ma Belle
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