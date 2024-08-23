Bize Bir Mutfak Aleti Seç, Sana Hangi Yemeği Yapman Gerektiğini Söyleyelim!

Airfryer'ın en sevdiğimiz yönlerinden biri de klasik pişirme tekniklerinde yayılan koku, duman ve ortaya çıkan kirden bizi kurtarması, temiz, sağlıklı ve pratik yemek yapma deneyimi yaşatması, çevre dostu olması, lezzetli yemek pişirebilmesi... Bir değil, pek çok sevdiğimiz yönü varmış! 😅 Lafı uzatmadan tarif detaylarına geçelim.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 limon

2 diş sarımsak

400 gram tavuk budu filetosu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 gram kekik

1 tutam tuz

1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

400 gram patates

2 mısır koçanı, önceden pişirilmiş

25 gram tereyağı

1 tutam tütsülenmiş kırmızı biber

Yapılışı:

1. Limonu ikiye bölelim, sarımsakları soyup dilimleyelim.

2. Tavuk butlarını limon dilimleri, sarımsak, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber ile bir kasede karıştıralım.

3. Patatesleri yıkayalım ve kağıt havlu ile kurutalım. Çatal ile delelim. Kabuklarını soymayacağız.

4. Tavuk butlarını sarımsak ve limon ile beraber Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine yerleştirelim. Yanlarına patatesleri de koyalım ve 18 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

5. Mısıra tereyağı sürelim. Tuz, karabiber ve bir tutam acı biber ile tatlandıralım.

6. Mısırı sol hazneye yerleştirip 5 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Servis tabağına alalım. Afiyet olsun!