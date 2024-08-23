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Bize Bir Mutfak Aleti Seç, Sana Hangi Yemeği Yapman Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Bir Mutfak Aleti Seç, Sana Hangi Yemeği Yapman Gerektiğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 20:31

Biri sana rastgele bir mutfak aleti seçerek hangi yemeği yapman gerektiğini söylese, buna inanır mıydın? Onedio testi ile bu mümkün! 😎

Seçimini yap!

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Bir mutfak aleti seçer misin?

Hardal Soslu Tavuk!

Hardal Soslu Tavuk!

Görünüşe göre karşına lezzetli bir tarif çıktı! Merak etme, bu lezzetli tavuk ile aynı anda yapabileceğin tatlı tarifimiz de hemen aşağıda. Nasıl diye soracak olursan, Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümkün! 👇

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 300 gr tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını marine etmek için sosu hazırlayalım.

2. Kanatlar dışında tüm malzemeleri karıştırarak sosumuzu hazır hale getirelim.

3. Hazırladığımız sosla tavuk kanatlarını güzelce karıştıralım ve 30 dakika bekletelim.

4. Beklettiğimiz tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine alalım.

5. 200 derecede 20 dakika boyunca pişirelim.

Tatlı tarifimiz de hemen aşağıda. 👇

Fındıklı Brownie!

Fındıklı Brownie!

Hardal soslu tavuğu afiyetle yedikten sonra parmak ısırtan bir brownie tarifi hazırladık! İki tarifi de Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda yapabilirsin!

Hazırlama süresi: 12 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 150 gr tereyağı

  • 200 gr bitter çikolata

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Fındık

Yapılışı:

1. Derin bir kapta yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpalım. 

2. Üzerine eritilmiş çikolata, tereyağı, un ve vanilyayı dökerek çırpmaya devam edelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetinin tabanına pişirme kağıdı koyalım. Hazırladığımız harcı içerisine dökelim.

4. Son olarak üzerine fındık serpelim ve 160 derecede 20 dakika pişirelim. 

Afiyet olsun!

Ballı Hardallı Somon!

Ballı Hardallı Somon!

Seçtiğin mutfak malzemesi, bu tarif ile alakasız olabilir ama emin ol hislerimize göre somon seviyorsun! Tarifin detayları hemen aşağıda. Bu arada, biraz daha aşağı bakarsan tatlı tarifimizi de göreceksin! 🙃

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Öncelikle balığın sosunu hazırlayalım.

2. Hazırladığımız sosu somonların hem ön hem arka yüzüne sürelim ve marine olması için 30 dakika dolapta bekletelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine yağlı kağıt koyalım ve somonları yerleştirelim.

4. 180 derecede önce 10 dakika bir yüzünü ve sonra 5 dakika diğer yüzünü pişirelim.

Tatlı tarifimiz de hemen şurada. 👇

Çikolatalı Sufle!

Çikolatalı Sufle!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kapta köpürene kadar çırpalım. Ardından unu azar azar ekleyelim.

2. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritelim, biraz soğutarak karışıma ekleyelim ve homojen bir harç olana kadar karıştıralım.

4. Karışımı tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine sufle kaplarını koyup 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirelim.

Afiyet olsun!

Kabaklı ve Kızarmış Greyfurtlu Levrek!

Kabaklı ve Kızarmış Greyfurtlu Levrek!

Levrek ve greyfurt uyumunu bu tarifte göreceksin! Deniz ürünlerine turunç ailesinin yakıştığını biliyoruz ama bu tarifte greyfurt, levreğe bambaşka bir tat verecek! Detaylar aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 - 200 derece

Malzemeler:

  • 300 gram levrek fileto

  • 2 diş sarımsak

  • 4 tutam maydanoz, düz yapraklı

  • 1 tutam kekik, taze

  • 3 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 2 çay kaşığı mısır nişastası

  • 400 gram kabak

  • 1 kırmızı greyfurt

  • 2 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Levrek filetoları 8 eşit parçaya bölelim.

2. Sarımsağı soyalım ve incecik doğrayalım. Ardından taze otları da ince ince doğrayalım.

3. Derin bir kaseye balık, biber, taze otlar, sarımsağın yarısı, zeytinyağı, limon suyu ve nişasta koyup iyice karıştıralım.

4. Kabakları ince şeritler halinde keselim ve balıkların olduğu kaseye aktarıp iyice karıştıralım.

5. Ardından greyfurtu ikiye bölelim ve 1 çay kaşığı bal ve bir çimdik tuz ile tatlandıralım.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine önce kabaklı karışımı dizelim ve üstüne levrekleri yerleştirelim.

7. Sol hazneye de greyfurtları yukarı bakacak şekilde yerleştirelim.

8. Sağ hazneyi 10 dakika boyunca 180 derecede, sol hazneyi de 15 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

Servise hazır. Afiyet olsun!

Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar!

Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar!

Seçtiğin mutfak aleti, sana lezzetli ve yapması çok kolay bir tarif verdi. Balık ve karnabaharı aynı anda pişirebilmen, mutfakta harikalar yaratmanı sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümkün! Detaylar aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • Dilediğiniz 2 balık filetosu

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası

  • 3 çay kaşığı garam masala (Hint baharat karışımı)

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 650 gram karnabahar

Yapılışı:

1. Yarım yemek kaşığı yağ, misket limonu suyu, domates salçası ve 1 çay kaşığı baharat karışımını bir kaba alalım.

2. Karışıma balıkları iyice bulayalım.

3. Balıkların etrafını galeta unu ile kaplayalım.

4. Ardından karnabaharları parçalara ayırıp kaynar suda 2 dakika haşlayalım.

5. Yağ, baharat karışımı ve tuz ile tatlandıralım.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine karnabaharları yerleştirip 12 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

7. Sol hazneye de balıkları yerleştirip 20 dakika boyunca 200 derecede pişirelim. İki sepet de aynı anda, kokular karışmayacak şekilde pişebilir. İçin rahat olsun. 😎

8. İki sepeti de belirtilen süre sonunda çıkarıp servis edelim.

Afiyet olsun!

Limonlu Tavuk ve Közlenmiş Mısır!

Limonlu Tavuk ve Közlenmiş Mısır!

Airfryer'ın en sevdiğimiz yönlerinden biri de klasik pişirme tekniklerinde yayılan koku, duman ve ortaya çıkan kirden bizi kurtarması, temiz, sağlıklı ve pratik yemek yapma deneyimi yaşatması, çevre dostu olması, lezzetli yemek pişirebilmesi... Bir değil, pek çok sevdiğimiz yönü varmış! 😅 Lafı uzatmadan tarif detaylarına geçelim.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 limon

  • 2 diş sarımsak

  • 400 gram tavuk budu filetosu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 gram kekik

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 400 gram patates

  • 2 mısır koçanı, önceden pişirilmiş

  • 25 gram tereyağı

  • 1 tutam tütsülenmiş kırmızı biber

Yapılışı:

1. Limonu ikiye bölelim, sarımsakları soyup dilimleyelim.

2. Tavuk butlarını limon dilimleri, sarımsak, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber ile bir kasede karıştıralım.

3. Patatesleri yıkayalım ve kağıt havlu ile kurutalım. Çatal ile delelim. Kabuklarını soymayacağız.

4. Tavuk butlarını sarımsak ve limon ile beraber Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ sepetine yerleştirelim. Yanlarına patatesleri de koyalım ve 18 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

5. Mısıra tereyağı sürelim. Tuz, karabiber ve bir tutam acı biber ile tatlandıralım.

6. Mısırı sol hazneye yerleştirip 5 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

Servis tabağına alalım. Afiyet olsun!

Tatlı Patates ve Tavuk Rosto!

Tatlı Patates ve Tavuk Rosto!

Tatlı patates ve nar gibi kızarmış tavuğun birleşimi ile damağında bir lezzet bombası taşıyacaksın! 😅 Tarif hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 160 - 180 derece

Malzemeler:

  • 2 tatlı patates

  • 1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1250 gram bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

Yapılışı:

1. Patateslerin dışını fırça yardımı ile temizleyelim. Ardından akordeon şeklinde ince ince dilimleyelim ama tamamen kesmeyelim.

2. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı sürelim ve tuz ile tatlandıralım.

3. Bütün tavuğa yağ sürelim ve aynı şekilde tuz ile tatlandıralım.

4. Tatlı patatesi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine, tavuğu da sağ hazneye alalım.

5. Sol hazneyi 50 dakika boyunca 180 derecede, sağ hazneyi ise 55 dakika boyunca 160 derecede pişirelim.

6. Sos için hardal, bal ve biberi karıştıralım. Ardından sosu tavuğun üzerine fırça yardımı ile sürelim.

Afiyet olsun!

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