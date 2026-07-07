article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bize Bir Kahve Hazırla, Hangi Avrupa Şehrinde Yaşaman Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Bir Kahve Hazırla, Hangi Avrupa Şehrinde Yaşaman Gerektiğini Söyleyelim!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nasıl kahve hazırladığın ve neyi tercih ettiğin sana en uygun Avrupa şehrini ortaya çıkardığını söylesek? Kahve seçimlerimiz aslında karakterimizi anlatan ipuçları gibidir. Bu testte de hangi şehirde kendini bulacağını birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kahve içme tarzın nasıldır?

2. Aşağıdaki kahve makinelerinden hangisi sana daha kullanışlı gelir?

3. Bir şehir düşünsen hangi seçenek sana daha yakın gelir?

4. Kahve içmenin senin için en iyi versiyonu nedir?

5. Kahveni nasıl hazırlamayı tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kahve hazırlarken sabırlı mısındır?

7. Bir kahve seç bakalım!

8. Kahve çekirdeğini seçerken senin için ne önemlidir?

Paris

Senin için kahve sadece bir içecek değil aynı zamanda günün en özel ve keyifli anı gibidir. Her şeyi özenle yaşamayı sevdiğin gibi kahveye de aynı özeni göstermekten büyük keyif alıyorsun. Kahve hazırlamak da senin için bir uğraş değil küçük bir kaçış planı gibi hissettiriyor. Hayatta estetiklik huzur ve sakinlik senin için çok önemli. Anlamı olan her şeyde kendini buluyorsun. Paris bu yüzden tam olarak senin şehrin.

Amsterdam

Senin için kahve güne hızlıca başlamak ve hayatı biraz akışına göre yaşamak demektir. Pratik olan her şey sana büyük keyif veriyor. Bu yüzden sana zaman kaybetmeden yaşama tarzınla birebir uyumlu bir kahve makinesi önerelim. Philips Café Aromis 8000 Serisi gibi tek tuşla onlarca farklı kahveyi hazırlayabilen sistemler, sabahları 5 dakikada espresso'dan cold brew'a kadar birçok seçeneği afiyetle içmenizi sağlar. E bu kahveler de tam olarak Amsterdam ruhuna yakışır!

Barcelona

Senin için kahve sadece bir mola değil aynı zamanda günün enerji seviyesini en yükseğe çıkaran bir başlangıç gibidir. Tek başına kalmak yerine de insanlarla vakit geçirmeyi bu yüzden çok seviyorsun. Monotonluk asla sana göre değil. Canlı ve tempolu bir rutinin var. Renkli ve enerjik bir şehir de senin karakterini oldukça yansıtıyor. Tüm bunlara baktığımızda Barcelona tam olarak senin şehrin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın