Bize Bir Kahve Hazırla, Hangi Avrupa Şehrinde Yaşaman Gerektiğini Söyleyelim!

Senin için kahve sadece bir içecek değil aynı zamanda günün en özel ve keyifli anı gibidir. Her şeyi özenle yaşamayı sevdiğin gibi kahveye de aynı özeni göstermekten büyük keyif alıyorsun. Kahve hazırlamak da senin için bir uğraş değil küçük bir kaçış planı gibi hissettiriyor. Hayatta estetiklik huzur ve sakinlik senin için çok önemli. Anlamı olan her şeyde kendini buluyorsun. Paris bu yüzden tam olarak senin şehrin.