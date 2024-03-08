Biz Birlikte Güzeliz: Bu Liste Ne Olursa Olsun Omuz Omuza Duran Kadınlara Özel!
Biz Birlikte Güzeliz: Bu Liste Ne Olursa Olsun Omuz Omuza Duran Kadınlara Özel!
Popüler müziğin kalbi, kadınların elinde atıyor. Çeşitli zorluklara göğüs geren ve her ne olursa olsun ayakta duran kadınlarımıza özel bir liste hazırladık. Bir gün değil, her gün kutlu ve mutlu olsun! ✊ 🌸
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1. Lesley Gore - You Don't Own Me
2. Joan Jett - Bad Reputation
3. M.I.A. - Bad Girls
4. Destiny's Child - Independent Women
5. Sia - Chandelier
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6. Sara Bareilles - Brave
7. Avril Lavigne - Head Above Water
8. CARYS - Princesses Don't Cry
9. Alicia Keys - Girl on Fire
10. Beyoncé - Run the World (Girls)
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BONUS: Imagine Dragons - Believer
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