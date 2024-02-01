Biz Bir Gününü Anlat, Sana Hangi Atıştırmalık Tarifini Denemen Gerektiğini Söyleyelim!

Gün içinde çok hareketli olduğunu gördük, bu yüzden sağlıklı yiyeceklere yönelmen biraz zor olabilir diye düşündük. Sağlıklı tariflerden biri olan bu atıştırmalığı mutlaka denemelisin!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

20 gram havuç

1 yemek kaşığı susam

100 gram buğday unu

1 yemek kaşığı hardal

50 gram margarin

1 orta boy yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

Bir tutam karabiber

40 gram rendelenmiş Gouda peyniri

Havuçlu ve Peynirli Atıştırmalık Topları nasıl yapılır?

1. Havuçları yıkayıp soyalım ve ince ince rendeleyelim.

2. Ardından geniş bir kaba rendelenmiş havuç, un, hardal, oda sıcaklığında beklettiğimiz margarin, yumurta, tuz ve karabiber koyalım ve iyice karıştıralım.

3. Karıştırdığımız malzemelerin üstüne rendelediğimiz peynirleri ekleyelim ve malzemeler iyice iç içe geçene kadar tekrar karıştıralım.

4. Karışımdan kaşık ile tepeleme alalım ve elimizle top haline getirelim. Elimize yapışmaması için su ile ıslatabiliriz.

5. Sonrasında bu topları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 180 derecede 10 dakika boyunca pişirelim.

6. Piştikten sonra birkaç dakika bekletip servis edelim.

Afiyet olsun!