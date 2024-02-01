Biz Bir Gününü Anlat, Sana Hangi Atıştırmalık Tarifini Denemen Gerektiğini Söyleyelim!
Biz Bir Gününü Anlat, Sana Hangi Atıştırmalık Tarifini Denemen Gerektiğini Söyleyelim!
Gün içinde miden kazındığında pratik bir atıştırmalık, güne devam etmene yardımcı olabilir. Bize bir gününü anlat ve biz de sana denemen gereken atıştırmalık tarifini önerelim. Eğer hazırsan başlayalım!
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1. İlk soru! Sabahları gözünü açar açmaz ilk yaptığın şey ne oluyor?
2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?
3. Kahve demişken, günde kaç bardak kahve içebilirsin?
4. Enerjimiz yerine geldiyse hareketlenme zamanı geldi diyebiliriz. Spor ile aran nasıl?
5. Gün içinde kitap okuyor musun?
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6. Gün içinde en çok vakit ayırdığın şey bunlardan hangisi?
7. Akşam vakti geldi çattı. O saatlerde kendini nasıl hissediyorsun?
8. Son soruya geldik! Uyku öncesi rutinin var mı?
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