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Biz Bir Gününü Anlat, Sana Hangi Atıştırmalık Tarifini Denemen Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Biz Bir Gününü Anlat, Sana Hangi Atıştırmalık Tarifini Denemen Gerektiğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 20:01

Gün içinde miden kazındığında pratik bir atıştırmalık, güne devam etmene yardımcı olabilir. Bize bir gününü anlat ve biz de sana denemen gereken atıştırmalık tarifini önerelim. Eğer hazırsan başlayalım!

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1. İlk soru! Sabahları gözünü açar açmaz ilk yaptığın şey ne oluyor?

2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?

3. Kahve demişken, günde kaç bardak kahve içebilirsin?

4. Enerjimiz yerine geldiyse hareketlenme zamanı geldi diyebiliriz. Spor ile aran nasıl?

5. Gün içinde kitap okuyor musun?

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6. Gün içinde en çok vakit ayırdığın şey bunlardan hangisi?

7. Akşam vakti geldi çattı. O saatlerde kendini nasıl hissediyorsun?

8. Son soruya geldik! Uyku öncesi rutinin var mı?

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Havuçlu ve Peynirli Atıştırmalık Topları!

Havuçlu ve Peynirli Atıştırmalık Topları!

Gün içinde çok hareketli olduğunu gördük, bu yüzden sağlıklı yiyeceklere yönelmen biraz zor olabilir diye düşündük. Sağlıklı tariflerden biri olan bu atıştırmalığı mutlaka denemelisin!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

  • 20 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram buğday unu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 50 gram margarin

  • 1 orta boy yumurta

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 40 gram rendelenmiş Gouda peyniri

Havuçlu ve Peynirli Atıştırmalık Topları nasıl yapılır?

1. Havuçları yıkayıp soyalım ve ince ince rendeleyelim.

2. Ardından geniş bir kaba rendelenmiş havuç, un, hardal, oda sıcaklığında beklettiğimiz margarin, yumurta, tuz ve karabiber koyalım ve iyice karıştıralım.

3. Karıştırdığımız malzemelerin üstüne rendelediğimiz peynirleri ekleyelim ve malzemeler iyice iç içe geçene kadar tekrar karıştıralım.

4. Karışımdan kaşık ile tepeleme alalım ve elimizle top haline getirelim. Elimize yapışmaması için su ile ıslatabiliriz.

5. Sonrasında bu topları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine koyup 180 derecede 10 dakika boyunca pişirelim.

6. Piştikten sonra birkaç dakika bekletip servis edelim.

Afiyet olsun!

Krem Peynirli Kızılcık Lokmaları!

Krem Peynirli Kızılcık Lokmaları!

Krem peynir ve kızılcık meyvesinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu atıştırmalık tarifini uzun bir süre sofralardan eksik etmeyeceksiniz. Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

  • 130 gram milföy hamuru

  • 60 gram krem peynir

  • 20 gram kızılcık

  • 1 tutam biberiye

Krem Peynirli Kızılcık Lokmaları nasıl yapılır?

1. Milföy hamurlarını tezgaha koyup yuvarlak halinde keselim. Aparat kullanabilirsiniz.

2. Her bir hamur parçasının üzerine bir parça krem peynir ve iki kızılcık meyvesi koyalım.

3. Bu lokmaları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 10 dakika boyunca 180 derecede pişirelim.

4. Pişen lokmaları sunum esnasında biberiye ile süsleyelim.

Afiyet olsun!

Çıtır Makarna Cipsi!

Çıtır Makarna Cipsi!

Makarnanın her halini severiz ama makarnayı daha önce hiç cips şeklinde tükettiniz mi? Philips Airfryer 7000 XXL ile makarnayı cips haline getirmek bu kadar basit! Tarifin detayları aşağıda. 👇

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

  • 250 gram makarna

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 60 gram rendelenmiş parmesan

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • Bir çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • Bir çay kaşığı kırmızı biber

  • İki çay kaşığı beyaz sirke

Çıtır Makarna Cipsi nasıl yapılır?

1. Makarnayı ambalajındaki pişirme talimatına göre pişirelim.

2. Ardından pişen makarnaları süzelim ve bir mutfak havlusu ile kurulayalım.

3. Makarnayı bir kaba alalım ve tüm malzemeler ile birlikte karıştıralım.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 200 derecede 5 dakika boyunca ısıtalım.

5. Ardından karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirip 12 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

6. Pişen makarna cipsini dilediğiniz sos ile tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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