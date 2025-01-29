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Birlikte Rap'e Doyalım: Son Dönemlerin En İyi Rapçilerinden Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

etiket Birlikte Rap'e Doyalım: Son Dönemlerin En İyi Rapçilerinden Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 19:51

Rap piyasası son dönemde bir hayli doyurucu! Son dönemlerin en iyi rapçilerinden dinlemeniz gereken şarkıları bu listede topladık!

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1. Future - Too Fast

2. Kendrick Lamar - Not Like Us

3. SZA - Drive

4. ¥$ & Ye & Ty Dolla $ign - Carnival ft. Playboi Carti & Rich The Kid

5. Drake - First Person Shooter ft. J. Cole

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6. GloRilla - I Luv Her ft. T-Pain

7. Latto - Brokey

8. 21 Savage & Brent Faiyaz - Should've Wore a Bonnet

9. Travis Scott - FE!N ft. Playboi Carti

10. Eminem - Temporary ft. Skylar Grey

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11. Ice Spice & Travis Scott - Oh Shhh...

12. Megan Thee Stallion - Neva Play ft. RM

13. Wiz Khalifa - The Thrill

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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