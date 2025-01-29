Birlikte Rap'e Doyalım: Son Dönemlerin En İyi Rapçilerinden Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Birlikte Rap'e Doyalım: Son Dönemlerin En İyi Rapçilerinden Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Rap piyasası son dönemde bir hayli doyurucu! Son dönemlerin en iyi rapçilerinden dinlemeniz gereken şarkıları bu listede topladık!
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1. Future - Too Fast
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2. Kendrick Lamar - Not Like Us
3. SZA - Drive
4. ¥$ & Ye & Ty Dolla $ign - Carnival ft. Playboi Carti & Rich The Kid
5. Drake - First Person Shooter ft. J. Cole
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6. GloRilla - I Luv Her ft. T-Pain
7. Latto - Brokey
8. 21 Savage & Brent Faiyaz - Should've Wore a Bonnet
9. Travis Scott - FE!N ft. Playboi Carti
10. Eminem - Temporary ft. Skylar Grey
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11. Ice Spice & Travis Scott - Oh Shhh...
12. Megan Thee Stallion - Neva Play ft. RM
13. Wiz Khalifa - The Thrill
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