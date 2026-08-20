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Birine Güvenmesi Aylar Süren 4 Burç

Birine Güvenmesi Aylar Süren 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:54
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Bazı burçlarla kısa sürede samimi olmak, onların güvenini kazandığınız anlamına gelmiyor. Sizinle gülebilir, saatlerce konuşabilir hatta sırlarını paylaşabilirler ancak en savunmasız hâllerini göstermek için davranışlarınızı aylarca gözlemleyebilirler.

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Kova

Kova

Kova burcu dışarıdan son derece sosyal, rahat ve iletişime açık görünebilir. Farklı insanlarla kolayca sohbet edebilmesi, herkesle yakın bir bağ kurduğu izlenimini yaratır. Oysa Kova’nın zihinsel dünyasına girmek ile günlük hayatının parçası olmak arasında büyük bir fark vardır. Pek çok insanı çevresinde tutsa da yalnızca birkaç kişiye gerçekten güvenir.

Karşısındaki kişinin farklı düşüncelere nasıl yaklaştığını, verdiği sözleri tutup tutmadığını ve özel alanlara saygı gösterip göstermediğini uzun süre gözlemler. Özellikle onu kontrol etmeye çalışan veya düşüncelerini küçümseyen kişilere karşı hemen mesafe koyar. Güvenmeye başladığında ise fikirlerini, gelecek planlarını ve kimseyle paylaşmadığı taraflarını yavaş yavaş göstermeye başlar.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu duygusal ve ilgili tavırları nedeniyle insanlara kolayca güveniyormuş gibi görünebilir. Yeni tanıştığı birinin sorunlarını dinleyebilir, ona yardımcı olabilir ve kısa sürede sıcak bir iletişim kurabilir. Ancak başkalarına şefkat göstermesi, kendi duygusal duvarlarını hemen indirdiği anlamına gelmez.

Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını uzun süre unutmadığı için yeni birine yaklaşırken oldukça temkinli davranır. Anlattığı küçük bir sırrın korunup korunmadığına, zor bir gününde karşısındaki kişinin nasıl davrandığına ve verdiği değerin karşılıklı olup olmadığına dikkat eder. Bir tutarsızlık fark ettiğinde bunu hemen söylemek yerine kabuğuna çekilebilir.

Aslan

Aslan

Aslan burcu kendinden emin tavırlarıyla hiçbir şeyden etkilenmiyormuş gibi görünebilir. İnsanlarla kolay iletişim kurar, bulunduğu ortamda dikkat çeker ve duygularını açıkça ifade etmekten çekinmez. Ancak özgüvenli görüntüsünün altında, gururunun incitilmesine karşı son derece hassas bir taraf bulunur.

Aslan için güven yalnızca bir sırrın saklanması değildir. Karşısındaki kişinin onun bulunmadığı ortamlarda nasıl konuştuğuna, başarısını gerçekten destekleyip desteklemediğine ve zor zamanlarında yanında kalıp kalmadığına bakar. Yüzüne övgüler yağdırıp arkasından farklı davranan kişileri fark ettiğinde ilişkiyi sessizce bitirebilir.

Yay

Yay

Yay burcu hızlı arkadaşlık kurması, eğlenceli tavırları ve hayatını açıkça anlatması nedeniyle hemen güvenen burçlardan biri sanılabilir. Oysa Yay için insanlarla güzel vakit geçirmek ile birini özel hayatına almak aynı şey değildir. Kalabalık bir çevresi olsa bile gerçek sorunlarını anlattığı insan sayısı oldukça az olabilir.

En büyük çekincesi, yakınlaştığı kişinin zamanla özgürlüğünü kısıtlamaya başlamasıdır. Bu nedenle karşısındaki insanın kıskançlık, baskı ve kontrol konularındaki tavrını uzun süre gözlemler. Verdiği alanın karşılığında sorguya çekildiğini veya duygusal olarak yönlendirildiğini hissederse samimiyetini hızla azaltabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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