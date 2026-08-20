Birine Güvenmesi Aylar Süren 4 Burç
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Bazı burçlarla kısa sürede samimi olmak, onların güvenini kazandığınız anlamına gelmiyor. Sizinle gülebilir, saatlerce konuşabilir hatta sırlarını paylaşabilirler ancak en savunmasız hâllerini göstermek için davranışlarınızı aylarca gözlemleyebilirler.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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