Birine Güvenmesi Aylar Süren 4 Burç

Kova burcu dışarıdan son derece sosyal, rahat ve iletişime açık görünebilir. Farklı insanlarla kolayca sohbet edebilmesi, herkesle yakın bir bağ kurduğu izlenimini yaratır. Oysa Kova’nın zihinsel dünyasına girmek ile günlük hayatının parçası olmak arasında büyük bir fark vardır. Pek çok insanı çevresinde tutsa da yalnızca birkaç kişiye gerçekten güvenir.

Karşısındaki kişinin farklı düşüncelere nasıl yaklaştığını, verdiği sözleri tutup tutmadığını ve özel alanlara saygı gösterip göstermediğini uzun süre gözlemler. Özellikle onu kontrol etmeye çalışan veya düşüncelerini küçümseyen kişilere karşı hemen mesafe koyar. Güvenmeye başladığında ise fikirlerini, gelecek planlarını ve kimseyle paylaşmadığı taraflarını yavaş yavaş göstermeye başlar.