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Birbirinden Ünlü İsimler Aynı Okuldan Çıkmış! Alişan'ın Aynı Sıraları Paylaştığı Ünlü İsimler Ortaya Çıktı

Birbirinden Ünlü İsimler Aynı Okuldan Çıkmış! Alişan'ın Aynı Sıraları Paylaştığı Ünlü İsimler Ortaya Çıktı

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 09:28
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Alişan ile türkülerin sevilen sesi Yudum, yıllar sonra aynı stüdyoda bir araya geldi. Stüdyo çıkışında gazetecilerle sohbet eden ikili, okul yıllarına dair pek bilinmeyen bir detayı da gün yüzüne çıkardı. Meğer Alişan ile Yudum'un arkadaşlığı okul sıralarında başlamış. Yudum'un o dönemin arkadaş grubundan tek tek saydığı ünlü isimler ise kısa sürede dikkat çekti.

Kaynak: Sabah

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Alişan, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış ama 3. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştı.

Alişan, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış ama 3. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştı.

Asıl adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan, müzik kariyerine çok küçük yaşta başladı ve ilk albümü Derdo - Elazığ'ın Güzelleri'ni henüz 15 yaşındayken çıkardı. Kralı Gelse ve Aşık Oldum gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, Alişan'lı Gece ve Çağla Şıkel'le sunduğu Her Şey Dahil gibi programlarla ekranların da sevilen yüzü oldu. Aynalı Tahir ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde de rol alan Alişan'ın müzik eğitimi ise pek bilinmiyor. Ünlü şarkıcı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış, ancak yoğun iş temposu nedeniyle derslere devam edemeyince 3. sınıfın sonunda okuldan ayrılmak zorunda kalmıştı. Okulu bitiremese de o yıllarda kurduğu arkadaşlıklar hiç kopmadı. Bunun en güzel örneği de yıllar sonra aynı stüdyoda buluştuğu okul arkadaşı Yudum oldu.

Alişan'ın okul arkadaşı Yudum, stüdyo çıkışında ikilinin tanışma hikayesini ve kantin anılarını anlattı.

Alişan'ın okul arkadaşı Yudum, stüdyo çıkışında ikilinin tanışma hikayesini ve kantin anılarını anlattı.

1998'de çıkardığı Bir Yudum Sevgi albümüyle tanınan Yudum da aynı konservatuvarın öğrencisiydi. Alişan ile Yudum, önceki gün birlikte çalıştıkları stüdyodan çıkarken gazetecilerin karşısına geçti. Gazetecilerle sohbet eden Yudum, Alişan'la tanışıklıklarının okul yıllarına dayandığını 'Okuldan tanışıyoruz. Çok güzel yıllardı, ders biterdi, kantine giderdik' sözleriyle anlattı. Alişan'la ortak okul anıları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: 'Birçok anımız var. Esprileri çok içtendir onun. Her şeyiyle güldürürdü bizi, hâlâ da güldürür. O dönemin arkadaş grubu olarak hepimiz bir yerlere geldik.' Yudum'un sözünü ettiği o arkadaş grubu ise bugün müzik dünyasının tanıdık isimlerinden oluşuyor.

Yudum'un okul arkadaşı olarak saydığı isimler arasında Zara, Hakan Altun, Gökhan Tepe ve İzel-Çelik-Ercan da var.

Yudum'un okul arkadaşı olarak saydığı isimler arasında Zara, Hakan Altun, Gökhan Tepe ve İzel-Çelik-Ercan da var.

Okul yıllarını anlatan Yudum, 'Zara, Gökhan Tepe, Hakan Altun, İzel-Çelik-Ercan; hepimiz aynı okuldaydık' diyerek o dönemin arkadaşlarını tek tek saydı. O yıllarda İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın koridorlarında yürüyen bu isimlerin hepsi bugün müzik dünyasının tanınan yüzleri arasında. Hakan Altun, ilkokulun ardından girdiği konservatuvarda ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Halk müziğinin sevilen sesi Zara şan eğitimini aynı okulda aldı, Gökhan Tepe ise 1988'de konservatuvara adım attı. 1991'de Özledim albümüyle çıkış yapan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü de o yıllarda aynı okulun öğrencisiydi. Üçlü, tam 31 yıl sonra Altın Kelebek sahnesinde yeniden bir araya gelerek hayranlarına nostalji dolu anlar yaşatmıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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