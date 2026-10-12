Birbirinden Ünlü İsimler Aynı Okuldan Çıkmış! Alişan'ın Aynı Sıraları Paylaştığı Ünlü İsimler Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alişan ile türkülerin sevilen sesi Yudum, yıllar sonra aynı stüdyoda bir araya geldi. Stüdyo çıkışında gazetecilerle sohbet eden ikili, okul yıllarına dair pek bilinmeyen bir detayı da gün yüzüne çıkardı. Meğer Alişan ile Yudum'un arkadaşlığı okul sıralarında başlamış. Yudum'un o dönemin arkadaş grubundan tek tek saydığı ünlü isimler ise kısa sürede dikkat çekti.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alişan, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış ama 3. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alişan'ın okul arkadaşı Yudum, stüdyo çıkışında ikilinin tanışma hikayesini ve kantin anılarını anlattı.
Yudum'un okul arkadaşı olarak saydığı isimler arasında Zara, Hakan Altun, Gökhan Tepe ve İzel-Çelik-Ercan da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın