Birbirinden Ünlü İsimler Aynı Okuldan Çıkmış! Alişan'ın Aynı Sıraları Paylaştığı Ünlü İsimler Ortaya Çıktı

Asıl adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan, müzik kariyerine çok küçük yaşta başladı ve ilk albümü Derdo - Elazığ'ın Güzelleri'ni henüz 15 yaşındayken çıkardı. Kralı Gelse ve Aşık Oldum gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, Alişan'lı Gece ve Çağla Şıkel'le sunduğu Her Şey Dahil gibi programlarla ekranların da sevilen yüzü oldu. Aynalı Tahir ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde de rol alan Alişan'ın müzik eğitimi ise pek bilinmiyor. Ünlü şarkıcı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış, ancak yoğun iş temposu nedeniyle derslere devam edemeyince 3. sınıfın sonunda okuldan ayrılmak zorunda kalmıştı. Okulu bitiremese de o yıllarda kurduğu arkadaşlıklar hiç kopmadı. Bunun en güzel örneği de yıllar sonra aynı stüdyoda buluştuğu okul arkadaşı Yudum oldu.