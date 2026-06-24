Alişan, Oğlu Burak'ın Fenerbahçe İsyanını Anlattı: "Bizi Allah mı Fenerbahçeli Yaptı?"

“Oğlum Burak 5 yaşında, 4 tane Fenerbahçe forması var. Geçen sene Galatasaray şampiyon olunca kendini yerden yere atıp 'Biz niye şampiyon olamıyoruz?' diye ağlamaya başladı.

En son bana dönüp 'Baba, bizi Allah mı Fenerbahçeli yaptı?' dedi. 'Hayır oğlum, deden yaptı' dedim.”

Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşamasının ardından dünyaya gelen Burak’ın bu isyanı, sosyal medyada taraftarların da ilgisini çekti. Alişan’ın anlattığı anı kısa sürede gündem olurken çok sayıda yorum aldı.