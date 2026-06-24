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Alişan, Oğlu Burak'ın Fenerbahçe İsyanını Anlattı: "Bizi Allah mı Fenerbahçeli Yaptı?"

Alişan, Oğlu Burak'ın Fenerbahçe İsyanını Anlattı: "Bizi Allah mı Fenerbahçeli Yaptı?"

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2026 - 15:26
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Alişan, Fenerbahçeli oğlu Burak'ın takımının yıllardır şampiyon olamamasına verdiği tepkiyi anlattı. 2019 doğumlu olan ve hayatı boyunca Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göremeyen Burak'ın babasına sorduğu soru, sosyal medyada gündem oldu.

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Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak, Fenerbahçe'nin bir türlü şampiyon olamamasına isyan etti.

Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak, Fenerbahçe'nin bir türlü şampiyon olamamasına isyan etti.

Şarkıcı Alişan, Fenerbahçe taraftarı olan oğlu Burak’ın şampiyonluk özlemini anlatarak dikkat çeken bir anısını paylaştı. 2019 yılında dünyaya gelen Burak, Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunun ardından doğduğu için bugüne kadar takımının şampiyonluk sevincini yaşayamadı.

Alişan, Oğlu Burak'la yaşadıkları diyaloğu şu sözlerle anlattı:

Alişan, Oğlu Burak'la yaşadıkları diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Oğlum Burak 5 yaşında, 4 tane Fenerbahçe forması var. Geçen sene Galatasaray şampiyon olunca kendini yerden yere atıp 'Biz niye şampiyon olamıyoruz?' diye ağlamaya başladı.

En son bana dönüp 'Baba, bizi Allah mı Fenerbahçeli yaptı?' dedi. 'Hayır oğlum, deden yaptı' dedim.”

Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşamasının ardından dünyaya gelen Burak’ın bu isyanı, sosyal medyada taraftarların da ilgisini çekti. Alişan’ın anlattığı anı kısa sürede gündem olurken çok sayıda yorum aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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