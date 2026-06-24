Alişan, Oğlu Burak'ın Fenerbahçe İsyanını Anlattı: "Bizi Allah mı Fenerbahçeli Yaptı?"
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Alişan, Fenerbahçeli oğlu Burak'ın takımının yıllardır şampiyon olamamasına verdiği tepkiyi anlattı. 2019 doğumlu olan ve hayatı boyunca Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu göremeyen Burak'ın babasına sorduğu soru, sosyal medyada gündem oldu.
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Alişan'ın 5 yaşındaki oğlu Burak, Fenerbahçe'nin bir türlü şampiyon olamamasına isyan etti.
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Alişan, Oğlu Burak'la yaşadıkları diyaloğu şu sözlerle anlattı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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