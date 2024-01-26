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Biraz da Kurumsal: Önemli Etkinliklerde Arkada Çalsın Diyebileceğimiz 16 Şarkı

etiket Biraz da Kurumsal: Önemli Etkinliklerde Arkada Çalsın Diyebileceğimiz 16 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 15:31

Etkinlikler bu şarkılarla güzel, kurumsal etkinliklerde arkada çalması gereken şarkılar...

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1. Linkin Park - In The End

2. The XX - Intro

3. Ikson - Paradise

4. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae

5. Coldplay - Viva La Vida

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6. Imagine Dragons - It's Time

7. OneRepublic - Good Life

8. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth

9. Pitch Perfect - Since U Been Gone

10. Kenny Chesney - Setting the World On Fire

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11. Michael Bublé - It's A Beautiful Day

12. Meghan Trainor - All About That Bass

13. Pharrell Williams - Happy

14. Maroon 5 - Sugar

15. Survivor - Eye Of The Tiger

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16. Avicii - Wake Me Up

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