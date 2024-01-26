Biraz da Kurumsal: Önemli Etkinliklerde Arkada Çalsın Diyebileceğimiz 16 Şarkı
Biraz da Kurumsal: Önemli Etkinliklerde Arkada Çalsın Diyebileceğimiz 16 Şarkı
Etkinlikler bu şarkılarla güzel, kurumsal etkinliklerde arkada çalması gereken şarkılar...
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1. Linkin Park - In The End
2. The XX - Intro
3. Ikson - Paradise
4. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monae
5. Coldplay - Viva La Vida
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6. Imagine Dragons - It's Time
7. OneRepublic - Good Life
8. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth
9. Pitch Perfect - Since U Been Gone
10. Kenny Chesney - Setting the World On Fire
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11. Michael Bublé - It's A Beautiful Day
12. Meghan Trainor - All About That Bass
13. Pharrell Williams - Happy
14. Maroon 5 - Sugar
15. Survivor - Eye Of The Tiger
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16. Avicii - Wake Me Up
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