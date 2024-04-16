Biraz da Country: Dinledikçe Dinleyeceğimiz En Güzel Country Şarkılar Bu Listede
Biraz da Country: Dinledikçe Dinleyeceğimiz En Güzel Country Şarkılar Bu Listede
Şöyle biraz kendimize gelelim istedik ve bir country listesi hazırlayalım dedik, iyi dinlemeleeeer!
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1. Dolly Parton - 9 To 5
2. George Strait - Check Yes Or No
3. Josh Turner - Your Man
4. Jace Everett - Bad Things
5. Morgan Wallen - Chasin' You
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6. Eric Church - Talladega
7. Kenny Chesney - Take Her Home
8. Shania Twain - Any Man Of Mine
9. Lonestar - Amazed
10. Trisha Yearwood - She's In Love With The Boy
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11. Deana Carter - Strawberry Wine
12. Brooks & Dunn - Neon Moon
13. Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart
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