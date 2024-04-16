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Biraz da Country: Dinledikçe Dinleyeceğimiz En Güzel Country Şarkılar Bu Listede

etiket Biraz da Country: Dinledikçe Dinleyeceğimiz En Güzel Country Şarkılar Bu Listede

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 18:25

Şöyle biraz kendimize gelelim istedik ve bir country listesi hazırlayalım dedik, iyi dinlemeleeeer!

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1. Dolly Parton - 9 To 5

2. George Strait - Check Yes Or No

3. Josh Turner - Your Man

4. Jace Everett - Bad Things

5. Morgan Wallen - Chasin' You

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6. Eric Church - Talladega

7. Kenny Chesney - Take Her Home

8. Shania Twain - Any Man Of Mine

9. Lonestar - Amazed

10. Trisha Yearwood - She's In Love With The Boy

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11. Deana Carter - Strawberry Wine

12. Brooks & Dunn - Neon Moon

13. Billy Ray Cyrus - Achy Breaky Heart

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