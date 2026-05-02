article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Zamanlar Altın Değerindeydiler, Şimdi Hepsi Elimizin Altında: Baharatların Tarihi Değiştiren Hikayeleri

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 11:01

Mutfağınızdaki sıradan gibi görünen baharatların aslında imparatorluklar kurduğunu, savaşlara neden olduğunu biliyor muydunuz? Eski çağlardan bu yana insanoğlu bu kıymetli tohumlar, kabuklar ve çiçekler için okyanusları aştı, haritaları yeniden çizdi. Safran kilosu bugün 5.000 dolara satılırken, Roma ordusunun karabiber torbalarıyla maaş aldığı dönemler vardı. 

İşte mutfak rafınızdaki bu sıradan görünümlü kavanozların arkasındaki olağanüstü hikaye.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Karabiber: Roma'nın Sapan Tozu

Roma İmparatorluğu'nda askerler bazen altın yerine karabiber ile ödeme alırdı. Hindistan'dan gelen karabiber o kadar kıymetliydi ki 'sapan tozu' lakabını almıştı. 

Vizigot Kralı Alaric, MS 410'da Roma'yı kuşattığında fidye olarak 3.000 libre karabiber talep etti. Orta Çağ'da Avrupa'da zenginlik sembolüydü, kilogram fiyatı bir kölenin değerine eşitti. Bugün dünyanın en çok tüketilen baharatı olan karabiberin yıllık ticareti 5 milyar doları buluyor.

2. Tarçın: Phoenicia'nın En İyi Sakladığı Sır

Eski Mısır'da mumyalama törenlerinde kullanılan tarçın, Phoenicia tüccarlarının koruduğu bir sırdı. MÖ 2000'lerde Sri Lanka'dan gelen bu altın renkli kabuk hakkında tüccarlar kasıtlı yanlış bilgi yayardı: 'Dev kuşlar yuva yapar, tehlikeli bataklıklardan toplanır' diyerek fiyatını yüksek tutarlardı. 

Gerçekte Ceylon tarçını (Cinnamomum verum) dünyada sadece Sri Lanka'da yetişiyordu. Hollandalılar 17. yüzyılda adayı işgal edip tekeli ele geçirdiler. Kaliteli Ceylon tarçınının kilogramı bugün 40-50 dolar civarındayken, Çin tarçını (cassia) çok daha ucuz.

3. Karanfil: Maluku Adaları'nın Altın Çivisi

Karanfil (Syzygium aromaticum) dünya tarihinde sadece beş küçük adada yetişirdi: Endonezya'nın Maluku Adaları. 16. yüzyılda Portekizliler bu adaları kontrol edince astronomik karlar elde etti, 1 kilo karanfilin Avrupa'daki fiyatı 7 gram altına eşitti. 

Hollandalılar 1605'te adaları ele geçirince tekeli sürdürmek için karanfil ağaçlarını yok etti, yalnızca kendi kontrolündeki bölgelerde yetiştirdi. Fransız casusları 18. yüzyılda tohumları çalıp Mauritius'a taşıyana kadar tekel sürdü.

4. Zencefil: Çin Han Hanedanlığı'nın Şifa Kökü

Konfüçyüs'ün her öğünde zencefil tükettiği yazılı kayıtlarda yer alıyor. MÖ 500 civarında Çin Hanedanlığı döneminde zencefil (Zingiber officinale) hem mutfakta hem geleneksel tıpta vazgeçilmezdi. Hint ve Çin tüccarları zencefili İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinden Akdeniz'e taşırdı. Ortaçağ Avrupa'sında veba salgınlarına karşı koruyucu olduğuna inanılırdı, kilogramı bir koyunun fiyatına eşitti. 

Modern bilim zencefilin gingerol bileşeni sayesinde antienflamatuar özelliğini kanıtladı. Hindistan ve Çin bugün dünya üretiminin %60'ını karşılıyor.

5. Hindistan Cevizi: Banda Adaları'nın Ölümcül Hazinesi

Banda Adaları'nda yetişen hindistancevizi ağacı (Myristica fragrans) insanlık tarihinin en kanlı baharat savaşlarına sahne oldu. 17. yüzyılda Hollandalılar bu küçük ada grubunu ele geçirmek için yerel nüfusun %90'ını katletti. 

1760'larda bir Londra tüccarı 1 libre hindistancevizi ile Londra'da bir ev satın alabilirdi. İngilizler 1810'da tohumları çalıp Grenada'ya götürünce Hollanda tekeli çöktü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Safran: Dünyanın En Pahalı Baharatı

1 kilogram safran için 150.000-200.000 crocus çiçeği tomurcuğunun içindeki üç kırmızı tel elle toplanmalı. Bu nedenle safran kilogramı bugün 5.000-10.000 dolar arasında, yani altından daha değerli. 

İran dünya safran üretiminin %90'ını karşılıyor. Kleopatra güzellik banyolarında safran kullanırdı, Roma imparatoru Heliogabalus sarayının havuzlarını safranla doldururdu. 

Orta Çağ Avrupa'sında safrana sahte karıştıranlar 'safran yasası'na göre yakılarak idam edilirdi. Antidepresan özellikleri modern tıp araştırmalarında da kanıtlandı.

7. Kakule: Baharatların Kraliçesi

'Baharatların Kraliçesi' diye bilinen kakule (Elettaria cardamomum) Hindistan'ın Batı Ghat dağlarında yetişir. Kilogramı 30-40 dolar civarındadır. Safran ve vanilyadan sonra dünyanın en pahalı üçüncü baharatıdır. Vikinglerin taşımasıyla Kuzey ülkelerine giden kakule, bugün hala İskandinav mutfağının vazgeçilmezi. 

Arap kültüründe kahveye kakule eklemek ise 2000 yıllık bir gelenek.

8. Sumak: Anadolu'nun Ekşi Kırmızı Elması

Anadolu ve Levant bölgesine özgü sumak (Rhus coriaria) 2000 yıldır kullanılıyor. Roma döneminde limon yaygınlaşmadan önce yemeklerin asitliği sumaktan gelirdi. Osmanlı mutfağında zahter karışımının temel bileşeni oldu, kebapların vazgeçilmez eşlikçisiydi.

Güneydoğu Anadolu ve Suriye bölgesinde yetişen sumak meyvelerinin kabuğu güneşte kurutulup öğütülür. Limondan farklı olarak sumak C vitamini, antioksidan ve organik asitler içerir. Ortadoğu mutfağında limon yerine tercih edilmesinin nedeni sadece lezzet değil, raf ömrü ve kimyasal zenginliğidir.

9. Kişniş: Tutankamon'un Mezarındaki Tohum

Kişniş (Coriandrum sativum) tohumları Tutankamon'un mezarında bulundu. Hipokrat kişnişi tıbbi amaçlarla kullanırdı, Roma lejyonerleri ise ekmeklerine kişniş karıştırırdı. Orta Çağ'da Avrupa'da hem baharat hem şifa bitkisi olarak değerliydi, afrodizyak olduğuna inanılırdı.

10. Kimyon: Mısır Piramitlerinin Gizli Bileşeni

Kimyon (Cuminum cyminum) Eski Mısır'da mumyalama sıvılarında kullanılırdı. Kutsal Kitap'ta ondalık vergisi ödenen kıymetli ürünlerden biri olarak geçer. Eski Yunan ve Roma'da para olarak da kullanılmıştı. Marcus Aurelius döneminde hazinede kimyon stokları altın gibi korunurdu.

İran ve Hindistan dünyanın en büyük üreticileridir. Modern araştırmalar, kimyonun sindirim sistemine olumlu etkilerini doğruluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın