Bir Zamanlar Altın Değerindeydiler, Şimdi Hepsi Elimizin Altında: Baharatların Tarihi Değiştiren Hikayeleri

Roma İmparatorluğu'nda askerler bazen altın yerine karabiber ile ödeme alırdı. Hindistan'dan gelen karabiber o kadar kıymetliydi ki 'sapan tozu' lakabını almıştı.

Vizigot Kralı Alaric, MS 410'da Roma'yı kuşattığında fidye olarak 3.000 libre karabiber talep etti. Orta Çağ'da Avrupa'da zenginlik sembolüydü, kilogram fiyatı bir kölenin değerine eşitti. Bugün dünyanın en çok tüketilen baharatı olan karabiberin yıllık ticareti 5 milyar doları buluyor.