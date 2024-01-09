Bir Suçlunun Ceza Olarak Tek Tek Uzuvlarını Kaybetmesini Konu Edinen Kısa Film: Willie Bingham'ın Kayboluşu
Bir Suçlunun Ceza Olarak Tek Tek Uzuvlarını Kaybetmesini Konu Edinen Kısa Film: Willie Bingham'ın Kayboluşu
Kaynak: https://www.tiktok.com/@atacan.yesila...
Willie Bingham'ın Kayboluşu adlı kısa film, cinayetten yargılanan bir suçlunun ceza olarak uzuvlarının tek tek alınmasını ele alıyor. Bu kısa film, uzun zamandır izlediğiniz en iyi korku olmaya aday.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Matthew Richards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Disappearance of Willie Bingham" hem konusu hem sahneleri ile tüylerinizi ürpertecek.
7 IMDb puanına sahip kısa film, Michael L. Fawcett ve Matthew Richards tarafından kaleme alınıyor.
Filmde Willie Bingham, cinayetten yargılanıyor. Ancak cezası ne müebbet ne de idam.
Bingham'ın cezası hepsinden daha da beter. Çünkü Bingham'ın cezası tüm uzuvlarının yavaş yavaş Ampute edilmesi. Yani yavaş yavaş hayattan kaybolması. Hem de herkes izlerken.
Willie Bingham'ın Kayboluşu'nda Bingham, kurbanın ailesi dur diyene kadar bu eziyete maruz bırakılıyor.
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Bu kısa filmi izlerken kendinizi Willie Bingham'ın yerine koyacağınızdan eminiz. Kendinize soracağınız tek soru ise ona acıyıp acımadığınız olacak.
Sizi duygusal ikilemde bırakacak filmin oyuncu kadrosunda Kevin Dee, Gregory J. Fritör, Leah Vandenberg yer alıyor.
Merak edenler için fragmanı hemen aşağı bıraktık 👇🏼
Her saniyesinde tüylerinizin ürpereceği bu kısa filmi siz izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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