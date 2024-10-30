Bir Soundtrack Olsan Hangi Nostaljik Türk Dizisinin Müziği Olurdun?
Bir Soundtrack Olsan Hangi Nostaljik Türk Dizisinin Müziği Olurdun?
Eğer sen bir soundtrack olsan hangi nostaljik Türk dizisinin müziği olurdun?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Eğer oyunculuk yapsaydın senin karakterini en fazla zorlayan hangisi olurdu?
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2. İzlemekten en çok hoşlandığın tür hangisi?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
4. Gün içinde yapmaktan en fazla keyif aldığın aktivite hangisi?
5. Sana en iyi hissettiren şey nedir?
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