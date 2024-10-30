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Bir Soundtrack Olsan Hangi Nostaljik Türk Dizisinin Müziği Olurdun?

etiket Bir Soundtrack Olsan Hangi Nostaljik Türk Dizisinin Müziği Olurdun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 17:46

Eğer sen bir soundtrack olsan hangi nostaljik Türk dizisinin müziği olurdun?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Eğer oyunculuk yapsaydın senin karakterini en fazla zorlayan hangisi olurdu?

2. İzlemekten en çok hoşlandığın tür hangisi?

3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

4. Gün içinde yapmaktan en fazla keyif aldığın aktivite hangisi?

5. Sana en iyi hissettiren şey nedir?

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6. Kaostan hoşlanır mısın?

7. Hangi yaşam tarzı sana daha cazip geliyor?

8. Son olarak, dizi izlerken kendini karakterleriyle özdeşleştiriyor musun?

Leyla İle Mecnun

Avrupa Yakası

Yahşi Cazibe

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