BDDK Golden Global Yatırım Bankası'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Golden Global'i ve iki iştirakini 4 Eylül'de İran'ın finans sektörünü hedef alan 13902 sayılı başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine ekledi. Hazine'ye göre banka, İran'ın gölge bankacılık ağının Çin'deki petrol gelirlerini Türkiye'ye taşımasına aracılık etti; paralar burada döviz büroları eliyle nakde ve altına çevrildi.

Banka suçlamaları reddetti. Yaptırım kararıyla birlikte ABD, kurumla yürütülen işlemlerin sonlandırılması için sınırlı süreli bir genel lisans da yayımladı.

Yaptırım listesindeki iki iştirak, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ ile Golden Global Varlık Kiralama AŞ'ydi. İkisinin de sermayesi tamamen bankaya ait.