BDDK Golden Global Yatırım Bankası'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı. Kurul'un 4 Kasım'daki toplantısında alınan karar, 6 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylül ayında ortaklık hakları TMSF'ye geçen banka, ABD'nin İran yaptırımları kapsamında da listeye alınmıştı.
BDDK, 4 Kasım'daki toplantısında Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
Sürecin başlangıcı ABD'den geldi: Hazine Bakanlığı, bankayı 4 Eylül'de yaptırım listesine aldı.
Karardan yedi hafta önce, 16 Eylül'de bankanın ortaklık hakları TMSF'ye geçmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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