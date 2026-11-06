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BDDK Golden Global Yatırım Bankası'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

BDDK Golden Global Yatırım Bankası'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 08:13
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı. Kurul'un 4 Kasım'daki toplantısında alınan karar, 6 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylül ayında ortaklık hakları TMSF'ye geçen banka, ABD'nin İran yaptırımları kapsamında da listeye alınmıştı.

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BDDK, 4 Kasım'daki toplantısında Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK, 4 Kasım'daki toplantısında Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

Karar, 6 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Metinde izin iptalinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde alındığı belirtildi.

Bankanın kuruluş izni 16 Mayıs 2019'da verilmiş, faaliyetlerine ise 1 Haziran 2020'de başlamıştı. Faizsiz finans ilkelerine göre çalışan banka, mevduat bankası değil yatırım bankası statüsündeydi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki bilgilere göre 1 milyar 650 milyon liralık ödenmiş sermayesi vardı.

İzin iptaliyle birlikte Golden Global, Türkiye'de bankacılık faaliyeti yürütme yetkisini tümüyle kaybetmiş oldu.

Sürecin başlangıcı ABD'den geldi: Hazine Bakanlığı, bankayı 4 Eylül'de yaptırım listesine aldı.

Sürecin başlangıcı ABD'den geldi: Hazine Bakanlığı, bankayı 4 Eylül'de yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Golden Global'i ve iki iştirakini 4 Eylül'de İran'ın finans sektörünü hedef alan 13902 sayılı başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine ekledi. Hazine'ye göre banka, İran'ın gölge bankacılık ağının Çin'deki petrol gelirlerini Türkiye'ye taşımasına aracılık etti; paralar burada döviz büroları eliyle nakde ve altına çevrildi.

Banka suçlamaları reddetti. Yaptırım kararıyla birlikte ABD, kurumla yürütülen işlemlerin sonlandırılması için sınırlı süreli bir genel lisans da yayımladı.

Yaptırım listesindeki iki iştirak, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ ile Golden Global Varlık Kiralama AŞ'ydi. İkisinin de sermayesi tamamen bankaya ait.

Karardan yedi hafta önce, 16 Eylül'de bankanın ortaklık hakları TMSF'ye geçmişti.

Karardan yedi hafta önce, 16 Eylül'de bankanın ortaklık hakları TMSF'ye geçmişti.

BDDK'nın 16 Eylül tarihli ve 11569 sayılı kararıyla bankanın yüzde 99,98'lik payına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına hükmedildi. Pay sahipleri Emir Kaya (yüzde 53,98), Salih Berberoğlu (yüzde 32) ve Recep Kaba'ydı (yüzde 14). Kararın gerekçesi, bankada yaşanan likidite sorunu ve bankanın bankacılık sistemindeki vasfını yerine getiremeyeceğinin anlaşılmasıydı.

Hisselerin mülkiyeti ise TMSF'ye geçmedi. Fon yalnızca yönetim kontrolünü ve ortaklık haklarını üstlendi, yönetim kuruluna da atamalar yapıldı.

Yaptırım listesinden faaliyet izninin iptaline uzanan süreç, 4 Eylül'den 6 Kasım'a tam 63 günde tamamlandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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