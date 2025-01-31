Bir Sonraki Merkür Retrosuna Hazırlık: Retro Sonu Etkilerinden Hepimizi Koruyacak 14 Şarkı
Bir Sonraki Merkür Retrosuna Hazırlık: Retro Sonu Etkilerinden Hepimizi Koruyacak 14 Şarkı
Bir retro bitiyor bir retro başlıyor, bu retroların arasında etkilerinin devam edeceğini düşündük ve sizler için bir liste hazırladık. Bu şarkılar şifalı!
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1. Arctic Monkeys - 505
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2. Hozier - Too Sweet
3. Madison Beer - Make You Mine
4. Lana Del Rey - Cinnamon Girl
5. Tkay Maidza - Where Is My Mind?
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6. David Kushner - Daylight
7. Isabel LaRosa - Therapy
8. Lord Huron - The Night We Met
9. Billie Eilish - I Love You
10. Taylor Swift – August
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11. Coldplay - Sparks
12. SZA - Saturn
13. The Neighbourhood - Afraid
14. Frank Ocean - Ivy
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