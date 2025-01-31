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Bir Sonraki Merkür Retrosuna Hazırlık: Retro Sonu Etkilerinden Hepimizi Koruyacak 14 Şarkı

etiket Bir Sonraki Merkür Retrosuna Hazırlık: Retro Sonu Etkilerinden Hepimizi Koruyacak 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 00:44

Bir retro bitiyor bir retro başlıyor, bu retroların arasında etkilerinin devam edeceğini düşündük ve sizler için bir liste hazırladık. Bu şarkılar şifalı!

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1. Arctic Monkeys - 505

2. Hozier - Too Sweet

3. Madison Beer - Make You Mine

4. Lana Del Rey - Cinnamon Girl

5. Tkay Maidza - Where Is My Mind?

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6. David Kushner - Daylight

7. Isabel LaRosa - Therapy

8. Lord Huron - The Night We Met

9. Billie Eilish - I Love You

10. Taylor Swift – August

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11. Coldplay - Sparks

12. SZA - Saturn

13. The Neighbourhood - Afraid

14. Frank Ocean - Ivy

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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