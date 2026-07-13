Bir Şirketin İzinsiz Gönderdiği SMS Davalık Oldu: Şirkete Bir Milyon Ceza Kesildi

Edinilen bilgilere göre, geçen yıl şirket tarafından yürütülen kampanya kapsamında Ahmet Şahin'in cep telefonuna, herhangi bir açık rızası alınmaksızın reklam ve pazarlama içerikli kısa mesajlar gönderildi.

SMS'lerin ardından şirket tarafından telefonla da aranması üzerine Şahin, kişisel verilerinin izinsiz işlendiğini ve gerekli aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediğini öne sürerek elindeki belge ve bilgilerle birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuruda bulundu.

KVKK'nın inceleme sürecinde savunma yapan finansman şirketi ise söz konusu telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme kaydedildiğini belirtti. Şirket, şikâyetin ardından ilgili numaranın tüm kayıtlarının kalıcı olarak silindiğini ve SMS gönderim sistemlerinde engellendiğini ifade etti.