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Bir Şirketin İzinsiz Gönderdiği SMS Davalık Oldu: Şirkete Bir Milyon Ceza Kesildi

Bir Şirketin İzinsiz Gönderdiği SMS Davalık Oldu: Şirkete Bir Milyon Ceza Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 18:47
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Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in, izni olmadan cep telefonuna reklam içerikli SMS gönderildiği ve pazarlama amaçlı aramalar yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda (KVKK) karşılık buldu.

Şikâyeti inceleyen KVKK, ilgili tasarruf finansman şirketinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yükümlülükleri ihlal ettiğine hükmederek şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Şirketin savunması, numaranın başkası tarafından sisteme eklendiği yönünde oldu.

Şirketin savunması, numaranın başkası tarafından sisteme eklendiği yönünde oldu.

Edinilen bilgilere göre, geçen yıl şirket tarafından yürütülen kampanya kapsamında Ahmet Şahin'in cep telefonuna, herhangi bir açık rızası alınmaksızın reklam ve pazarlama içerikli kısa mesajlar gönderildi.

SMS'lerin ardından şirket tarafından telefonla da aranması üzerine Şahin, kişisel verilerinin izinsiz işlendiğini ve gerekli aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediğini öne sürerek elindeki belge ve bilgilerle birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuruda bulundu.

KVKK'nın inceleme sürecinde savunma yapan finansman şirketi ise söz konusu telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme kaydedildiğini belirtti. Şirket, şikâyetin ardından ilgili numaranın tüm kayıtlarının kalıcı olarak silindiğini ve SMS gönderim sistemlerinde engellendiğini ifade etti.

KVKK, 1 milyon lira ceza kesti.

KVKK, 1 milyon lira ceza kesti.

Başvuruyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleyen KVKK Kurulu, kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rızanın, veri işleme faaliyeti başlamadan önce ve herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Kurul kararında ayrıca, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile İleti Yönetim Sistemi (İYS) düzenlemeleri hatırlatılarak, ilgili kişinin onayı bulunmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

İncelemede, Ahmet Şahin'in cep telefonu numarasının bilgisi ve açık rızası olmaksızın üçüncü bir kişi aracılığıyla sisteme kaydedildiği değerlendirilirken, bu nedenle ilgili tasarruf finansman şirketine 1 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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