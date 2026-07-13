Bir Şirketin İzinsiz Gönderdiği SMS Davalık Oldu: Şirkete Bir Milyon Ceza Kesildi
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Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in, izni olmadan cep telefonuna reklam içerikli SMS gönderildiği ve pazarlama amaçlı aramalar yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda (KVKK) karşılık buldu.
Şikâyeti inceleyen KVKK, ilgili tasarruf finansman şirketinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yükümlülükleri ihlal ettiğine hükmederek şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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Şirketin savunması, numaranın başkası tarafından sisteme eklendiği yönünde oldu.
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KVKK, 1 milyon lira ceza kesti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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