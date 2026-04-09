Bir Neslin Müzik Zevkini Tek Başına İnşa Eden O Gruplar

Ecem Bekar
09.04.2026 - 19:01

Bazı gruplar sadece 'albüm çıkardı' diyemeyiz; onlar bir neslin saç kesimini, giyim tarzını, ilk aşk acısını ve dünyaya bakış açısını belirlediler. Kulaklıkları taktığımız an bizi başka bir evrene götüren, lise kantinlerinden üniversite festivallerine kadar her yerde marş gibi bağırdığımız şarkıların mimarları onlar.

1. MFÖ

Onlar Türkiye’nin Beatles’ı. Eğer bugün müzik zevkimizde hem derin bir melankoli hem de ironik bir neşe varsa sorumlusu bu üç adamdır. 'Ele Güne Karşı' ile pop-rock’ın kitabını yazdılar. Sadece müziklerini değil; gözlüklerini, sahne enerjilerini ve 'hiç yaşlanmayan' cool tavırlarını da sevdik.

2. Duman

2000’lerin başında 'Halimiz Duman' diyerek girdiler hayatımıza. Kaan Tangöze’nin o zamana kadar duymadığımız 'salaş' vokal tarzı, Batı’nın grunge ruhunu Anadolu’nun arabesk tınısıyla öyle bir birleştirdi ki; lisede, üniversitede eline gitar alan herkes Duman cover’lamaya başladı. Siyah tişört, converseler ve o hafif 'umursamaz' bakış açısı tamamen onların mirası.

3. Mor ve Ötesi

Onlar sadece şarkı söylemediler, bize bir duruş aşıladılar. 'Dünya Yalan Söylüyor' albümü çıktığında, bir nesil ilk kez politik ve toplumsal eleştirinin bu kadar estetik yapılabileceğine şahit oldu. Harbiye konserlerinden Eurovision’a kadar her yerde o karizmatik ve 'akıllı' rock duruşunu sergilediler.

4. Athena

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşler, o dönem için 'çok uç' kaçan ska-punk tarzıyla ana akımı ele geçirdiklerinde hepimiz şaşkındık. 'Holigan' albümüyle stadyumlardan evlerimize kadar her yeri zıplattılar. Athena, müzik zevkimize 'eğlenmek ayıp değil' mottosunu getirdi ve o dönem gençliğine farklı olmanın, renkli saçların ve dövmelerin ne kadar havalı olduğunu kanıtladı.

5. maNga

maNga çıktığında 'Nu-metal Türkiye’de tutmaz' diyenleri tek tek yanılttı. Bir nesil, bağlama tınısıyla DJ scratch’inin aynı şarkıda nasıl bu kadar uyumlu olabileceğini onlardan öğrendi. Özellikle animasyon klipleriyle görsel bir devrim de yarattılar.

6. Pentagram

Eğer bugün bu ülkede binlerce insan metal müzik dinliyorsa, yolun başındaki o taşları Pentagram döşedi. 'Bir' ve 'Anatolia' gibi albümlerle, sert müziğin bu toprakların ezgileriyle nasıl harmanlanacağını dünyaya gösterdiler. Bir neslin uzun saç bırakma ve 'metalci' olma sebebi tam olarak bu ekip.

7. Yeni Türkü

Özellikle 80’lerin sonu ve 90’ların başında büyüyenler için Yeni Türkü bir müzik grubundan fazlasıdır; huzurdur. Akdeniz ezgileri, ud ve gitarın o eşsiz dansı... Şehirde yaşayan insanın o ince sızısını şarkılara döktüler.

8. Kargo

Koray Candemir’in o dönemki karizmasını ve grubun modern sound’unu hatırlayın. Kargo, 90’lar popunun kasıp kavurduğu yıllarda 'modern rock' nasıl yapılır dersi verdi. 'Yüzleşme' ve 'Yıldızların Altında' yorumlarıyla, rock müziğin daha sofistike ve batılı bir kulvara evrilmesini sağladılar.

9. Vega

Vega, Türk rock müziğine kadın vokalist farkını ve o 'naif ama güçlü' alternatif ruhu getirdi. Özellikle üniversite gençliği için Vega dinlemek, bir tür gizli cemiyete üye olmak gibiydi. Onlar sayesinde 'alternatif' müziğin o eşsiz tadına vardık.

10. Şebnem Ferah ve Özlem Tekin

(Grup olmasalar da bir dönemi 'grup' etkisiyle domine ettiler). Volvox’tan kopup gelen bu iki dev isim, bir neslin kız çocuklarına 'Ben de rock yapabilirim!' dedirtti. Güçlü vokaller ve pes etmeyen tavır müzik zevkimizin merkezine oturdu.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
