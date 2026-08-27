Bir Konseri Unutulmaz Yapan 10 Küçük Detay
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Büyük prodüksiyonlar, devasa sahne şovları ya da ışık oyunları tabii ki harika... Ama kabul edelim: Yıllar sonra bile 'Uf ne konserdi ama!' diye hatırladığımız anlar genelde o dev bütçeli şeyler değil, tamamen o ana özel gelişen küçük detaylar.
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1. Seyirciler konsepte uygun giyinir.
2. Şarkı listesi bir hikaye anlatır.
3. Sahnede sürpriz bir cover çalınır.
4. Bütün seyirci enstrüman rolünü üstlenir.
5. Sanatçı mekana özel bir anı anlatır.
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6. Sahneden seyirciye hatıra eşyaları fırlatılır.
7. Doğru zamanda görsel bir sürpriz yapılır.
8. Grup sahneye geri dönüp bis yapar.
9. Hiç tanınmayan biriyle anlık bağ kurulur.
10. Çıkışta gece yarısı yemeği yenir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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