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Bir Konseri Unutulmaz Yapan 10 Küçük Detay

etiket Bir Konseri Unutulmaz Yapan 10 Küçük Detay

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 14:01
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Büyük prodüksiyonlar, devasa sahne şovları ya da ışık oyunları tabii ki harika... Ama kabul edelim: Yıllar sonra bile 'Uf ne konserdi ama!' diye hatırladığımız anlar genelde o dev bütçeli şeyler değil, tamamen o ana özel gelişen küçük detaylar.

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1. Seyirciler konsepte uygun giyinir.

Biletler alındığı andan itibaren başlayan o tatlı telaş... Grubun simgesi haline gelmiş bir tişörtü veya aksesuarı seçmek daha mekana girmeden insanı o moda sokar. Etrafta sizinle aynı konseptte giyinmiş yüzlerce kişiyi görmek ise gizli bir topluluğa aitmişsiniz hissi verir.

2. Şarkı listesi bir hikaye anlatır.

Sanatçının şarkıları rastgele dizmek yerine sizi bir duygu hız trenine bindirmesi her şeyi değiştirir. Tempolu bir marşla başlayıp tam yorulmuşken akustik bir bölüme geçilmesi ve en sona o efsane hitin saklanması konserin etkisini katlar.

3. Sahnede sürpriz bir cover çalınır.

Listenin en tatlı sürprizidir. Bütün albüm şarkılarını ezbere söylerken bir anda grubun hiç alakası olmayan başka bir efsaneye veya yerel bir klasiğe selam durması! O an bütün mekan kısa bir şok yaşar ve büyük bir çığlık kopar.

4. Bütün seyirci enstrüman rolünü üstlenir.

Şarkının introsundaki bir melodi veya gitar solosu düşünün. Sanatçının mikrofonu seyirciye uzattığı ve binlerce insanın söz bile olmadan sadece o melodiyi mırıldandığı an...

5. Sanatçı mekana özel bir anı anlatır.

Sadece 'Merhaba!' deyip geçmek var, bir de şarkı aralarında 'Bu şehre ilk geldiğimizde şu küçük mekanda çalmıştık' gibi samimi bir hikaye paylaşmak var. O an konser devasa bir stadyum etkinliği olmaktan çıkar, arkadaş ortamındaki muhabbete dönüşür.

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6. Sahneden seyirciye hatıra eşyaları fırlatılır.

Gitar penası, baget, setlist kağıdı ya da terli bir havlu... Hiç fark etmez! Konser bittiğinde sahneden fırlatılan o küçük nesneyi havada kapmak (ya da kapmaya çalışanların heyecanını izlemek) gecenin en yüksek adrenalin anlarından biridir.

7. Doğru zamanda görsel bir sürpriz yapılır.

Işık şovlarının elbette bir planı var ama şarkının en vurucu noktasında patlayan konfetiler veya seyircinin telefon ışıklarıyla yarattığı o devasa yıldız haritası... Doğru anda yapılan küçük bir görsel dokunuş o anı zihne kazır.

8. Grup sahneye geri dönüp bis yapar.

Grup sahneden çekilir, ışıklar kararır ve o bilinen ritmik tezahüratlar başlar. 'Acaba gerçekten bitti mi?' gerginliğinin ardından grubun sahneye geri dönüp sanki konser yeni başlıyormuşçasına en enerjik şarkıları patlatması ertesi günkü bacak ağrısının ana sebebidir.

9. Hiç tanınmayan biriyle anlık bağ kurulur.

Hiç tanımadığınız biriyle en sevdiğiniz şarkının nakaratında göz göze gelip aynı anda avazınız çıktığı kadar bağırmak... Konserlerin en büyülü yanı bu tekinsiz ama harika komünite hissiyatıdır.

10. Çıkışta gece yarısı yemeği yenir.

Ve final... Konser alanından çıkılır, kulaklar hafif çınlamaktadır, ses tamamen gitmiştir ama yüzde dev bir tebessüm vardır. En yakın çorbacıda veya hızlı bir fast-food mekanında oturup 'Şu şarkıda ne yaptı öyle ya!' analizleri yapmak konserin en tatlı kapanış ritüeli.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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