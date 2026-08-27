Bir Konseri Unutulmaz Yapan 10 Küçük Detay

Ve final... Konser alanından çıkılır, kulaklar hafif çınlamaktadır, ses tamamen gitmiştir ama yüzde dev bir tebessüm vardır. En yakın çorbacıda veya hızlı bir fast-food mekanında oturup 'Şu şarkıda ne yaptı öyle ya!' analizleri yapmak konserin en tatlı kapanış ritüeli.