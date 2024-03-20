Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Kahve Dükkanı İşletecek Olsaydın Hangi Şarkıları Çalardın? (Playlist İçerir!)

etiket Bir Kahve Dükkanı İşletecek Olsaydın Hangi Şarkıları Çalardın? (Playlist İçerir!)

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 18:02

Kahve dükkanın olsun veya olmasın, bu testi çözdükten sonra sana ilham verici şarkıların olduğu bir playlist önereceğiz. 

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk soru! Kahve dükkanın için bir tema seçmek gerekiyor. Bu nasıl bir tema olurdu?

1. İlk soru! Kahve dükkanın için bir tema seçmek gerekiyor. Bu nasıl bir tema olurdu?

2. Müşterilerin dükkanına ilk girdiğinde ne hissetmesini istersin?

2. Müşterilerin dükkanına ilk girdiğinde ne hissetmesini istersin?

3. Şimdi kahve dükkanın için sabahları çalacağın bir şarkı seçmeni istiyoruz! (Şarkıları hiç dinlemediysen albüm kapağını beğendiğin şarkıyı seçebilirsin.)

4. Bu kahve dükkanını işletirken nasıl etkinlikler düzenlersin?

4. Bu kahve dükkanını işletirken nasıl etkinlikler düzenlersin?

5. Menüde bu içeceklerden hangisi daha yoğun olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dükkanının iç dekorasyonunda bunlardan hangisi ağır basar?

6. Dükkanının iç dekorasyonunda bunlardan hangisi ağır basar?

7. Müşterilerine nasıl bir deneyim sunmak istersin?

8. Son soruya geldik! Dükkanına en çok hangi tür müşteriyi çekmeyi umuyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin için hazırladığımız playlist hazır!

Kahve dükkanında çalabileceğin güzel şarkılar eklediğimiz playlist için buraya tıkla!

Senin için hazırladığımız playlist hazır!

Kahve dükkanında çalabileceğin güzel şarkılar eklediğimiz playlist için buraya tıkla!

Senin için hazırladığımız playlist hazır!

Kahve dükkanında çalabileceğin güzel şarkılar eklediğimiz playlist için buraya tıkla!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?