Bir Kahve Dükkanı İşletecek Olsaydın Hangi Şarkıları Çalardın? (Playlist İçerir!)
Bir Kahve Dükkanı İşletecek Olsaydın Hangi Şarkıları Çalardın? (Playlist İçerir!)
Kahve dükkanın olsun veya olmasın, bu testi çözdükten sonra sana ilham verici şarkıların olduğu bir playlist önereceğiz.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soru! Kahve dükkanın için bir tema seçmek gerekiyor. Bu nasıl bir tema olurdu?
2. Müşterilerin dükkanına ilk girdiğinde ne hissetmesini istersin?
3. Şimdi kahve dükkanın için sabahları çalacağın bir şarkı seçmeni istiyoruz! (Şarkıları hiç dinlemediysen albüm kapağını beğendiğin şarkıyı seçebilirsin.)
4. Bu kahve dükkanını işletirken nasıl etkinlikler düzenlersin?
5. Menüde bu içeceklerden hangisi daha yoğun olur?
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6. Dükkanının iç dekorasyonunda bunlardan hangisi ağır basar?
7. Müşterilerine nasıl bir deneyim sunmak istersin?
8. Son soruya geldik! Dükkanına en çok hangi tür müşteriyi çekmeyi umuyorsun?
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