Bir Gece Masalı'nın Tanıtımından MasterChef Onur'un Beyza'ya Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bir Gece Masalı'nın Tanıtımından MasterChef Onur'un Beyza'ya Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Ağustos Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan Mehmet Ensar Çalışan yarıştı. Hayat hikayesiyle ağızları açık bırakan Çalışan, heyecanına yenik düşerek elendi.
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2. MasterChef Türkiye'de ikinci hafta geride kaldı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından MasterChef'te kim elendi?
3. Son iki sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Ağustos'ta yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yayına başlayacağı tarihle ilgili iki iddia var.
4. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan pek çok dizi var. Bir kısmının çekimlere başladığı diziler yaklaşık 1 ay içinde yayın hayatına başlayacak. Bir Twitter (X) kullanıcısı merakla beklenen bu yeni dizilerin yayınlanacağı günlerin az çok belirlendiğini iddia etti. Bakalım iddiaya göre hangi dizi, hangi akşam yayınlanacakmış?
5. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisi çekimlere başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan diziden bu kez daha detaylı bir tanıtım yayınlandı. Yaş farkından dolayı eleştirilere maruz kalan diziye yorum yağdı!
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6. MasterChef'te yeni sezon fazlasıyla heyecanlı başladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadeleye girdiği programda, birkaç ismin sık sık tartışmasının dışında birbirine yakıştırılan isimler de oldu. O isimlerden biri olan Beyza'ya yaptığı paylaşım sonrası shiplendiği Onur'dan gönderme geldi!
7. İzlerken gözümüz yemeklere ve kaosa doyarken, bir yandan da MasterChef mizahıyla gülme krizlerine giriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!
8. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
9. Kızıl Goncalar'a Vahit karakteri ile son bölümde dahil olan Tolga Tekin, hayranların "Dizi ne zaman başlayacak?" ısrarlarına dayanamadı. Sonunda tarihi verdi.
10. MasterChef'te Nevzat'ın geçtiğimiz bölüm ayakkabılarını çıkarıp yere oturması gündem oldu. Sosyal medyadan yarışmacının bu hareketine onlarca yorum geldi.
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11. Kızılcık Şerbeti'nin finalinde hatırlarsanız Giray başka bir kadınla görülmüştü. Doğa'ya nasıl bir oyun oynuyor, merak konusu olmuştu. Bir izleyici bomba bir iddia ortaya attı.
12. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacının başını Fenerbahçe sorusu yaktı. 200 bin tl değerindeki soruya yanlış yanıt veren yarışmacı elendi.
13. Uzun süre ekranlarda Sadakatsiz rüzgarı esmişti. Cansu Dere, yeni dizisi ile anlaşılan yeni bir fırtına daha başlatıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu efsane bir dizi ile dönüyor.
14. Efsane dizi Kurtlar Vadisi yerli Simpsonlar olarak anılmaya başladı. Yıllar öncesinde çekilen bir sahnede Maymun Çiçeği virüsünden bahsedilmesi herkesi şok etti.
15. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yarışmacı olarak katılan Beril Sevinç, Artvin sorusunda takıldı. İlçeleri bilemeyen yarışmacının joker kullanması sosyal medyada gündem oldu.
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16. MasterChef'te haftanın eleme günü geldi çattı. Eleme potasındaki yarışmacı Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar fragmana damga vurdu.
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