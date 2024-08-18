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Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL'lik 'Fenerbahçe' Sorusu Yarışmacıyı Fena Yanılttı!

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 Bin TL'lik 'Fenerbahçe' Sorusu Yarışmacıyı Fena Yanılttı!

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 13:08

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacının başını Fenerbahçe sorusu yaktı. 200 bin tl değerindeki soruya yanlış yanıt veren yarışmacı elendi.

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ATV'nin seyirci rekorları kıran ve dünya genelinde en yüksek ödülleri dağıtan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileriyle buluştu.

ATV'nin seyirci rekorları kıran ve dünya genelinde en yüksek ödülleri dağıtan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileriyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programına katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan, 200 bin TL değerindeki Fenerbahçe ile ilgili soruya yanlış yanıt vererek izleyenleri şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programına katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan, 200 bin TL değerindeki Fenerbahçe ile ilgili soruya yanlış yanıt vererek izleyenleri şaşırttı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye dayanarak sorulan soru şu şekildeydi: "Fenerbahçe logosundaki sarı renk, Fenerbahçe'ye duyulan hangi duyguları temsil eder?"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye dayanarak sorulan soru şu şekildeydi: "Fenerbahçe logosundaki sarı renk, Fenerbahçe'ye duyulan hangi duyguları temsil eder?"

Cevap seçenekleri ise aşağıdaki gibi sıralandı:

Cevap seçenekleri ise aşağıdaki gibi sıralandı:

A) Sevgi ve bağlılık B) Dayanışma ve dostluk C) Sabır ve bilgelik D) Gıpta ve kıskançlık

Yarışmacı, joker hakkı tükendiğinde karşısına çıkan soruya "A-Sevgi ve bağlılık" yanıtını verdi. Ancak bu yanıt ne yazık ki yanlıştı. Sorunun doğru cevabı D seçeneği olan "Gıpta ve kıskançlık" idi.

Yarışmacı, joker hakkı tükendiğinde karşısına çıkan soruya "A-Sevgi ve bağlılık" yanıtını verdi. Ancak bu yanıt ne yazık ki yanlıştı. Sorunun doğru cevabı D seçeneği olan "Gıpta ve kıskançlık" idi.
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Yanıtı yanlış olan Yasin Pehlivan, yarışmayı 50 bin TL kazanarak tamamladı ve vedalaştı.👇🏻

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