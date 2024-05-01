Bir Fransızın 1970'lerde İstanbul'da Çektiği Fotoğraflardan Oluşturduğu Nostaljik Albüm
Bir Fransızın 1970'lerde İstanbul'da Çektiği Fotoğraflardan Oluşturduğu Nostaljik Albüm
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İstanbul'un eski fotoğraflarına baktığınızda şehrin ne kadar değiştiğini fark etmek mümkün.
Eski fotoğraflardaki o doğallık, o sakinlik, birçok kişinin hoşuna gidiyordur eminiz ki.
Bir Twitter kullanıcısı, yaşlı bir Fransızın İstanbul'da 1972 yılında çektiği fotoğrafları paylaştı.
Fotoğraflar ise gerçekten görülmeye değer!
Böyle anlarda incelenecek o kadar detay var ki.
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Arabalar, insanlar, binalar...
Eminönü de böyle görünüyordu!
Galata Kulesi'ne bakış ise bu şekilde;
Mahalle arasında yün döven kadınlar.
Şehrin pek çok yerinde at arabaları görmek mümkün.
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Bir de hala vazgeçilmezimiz olan simitçi arabaları.
Acaba bu çocuklar şimdi nerede, ne yapıyor?
Harika bir seçki!
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