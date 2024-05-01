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Bir Fransızın 1970'lerde İstanbul'da Çektiği Fotoğraflardan Oluşturduğu Nostaljik Albüm

Bir Fransızın 1970'lerde İstanbul'da Çektiği Fotoğraflardan Oluşturduğu Nostaljik Albüm

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 09:05

Eski fotoğraflara bakmak kimin hoşuna gitmez? Hele de tanıdığımız bir ortam, tanıdığımız insanlar varsa. 1970'li yıllarda bir Fransızın İstanbul'da çektiği fotoğraflar da sizi etkileyecek.

Gelin beraber bir yolculuğa çıkalım!

Kaynak: Twitter

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İstanbul'un eski fotoğraflarına baktığınızda şehrin ne kadar değiştiğini fark etmek mümkün.

İstanbul'un eski fotoğraflarına baktığınızda şehrin ne kadar değiştiğini fark etmek mümkün.

Aslında bunu fark etmek çok eskiye gitmenize gerek yok. Birkaç yıl, hatta bir yıl içerisinde bile İstanbul pek çok değişikliğe gidiyor. Dile kolay, 16 milyon insana ev sahipliği  yapıyor artık.

Eski fotoğraflardaki o doğallık, o sakinlik, birçok kişinin hoşuna gidiyordur eminiz ki.

Eski fotoğraflardaki o doğallık, o sakinlik, birçok kişinin hoşuna gidiyordur eminiz ki.

İstanbul'un bu meşhur yerlerinin eskilerde nasıl göründüğünü biliyoruz. Peki ya sokak araları? Mesela balon taşıyan bir amca, nasıl görünürdü eski İstanbul sokaklarında?

Bir Twitter kullanıcısı, yaşlı bir Fransızın İstanbul'da 1972 yılında çektiği fotoğrafları paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, yaşlı bir Fransızın İstanbul'da 1972 yılında çektiği fotoğrafları paylaştı.
twitter.com

Fotoğraflar ise gerçekten görülmeye değer!

Fotoğraflar ise gerçekten görülmeye değer!

Böyle anlarda incelenecek o kadar detay var ki.

Böyle anlarda incelenecek o kadar detay var ki.
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Arabalar, insanlar, binalar...

Arabalar, insanlar, binalar...

Eminönü de böyle görünüyordu!

Eminönü de böyle görünüyordu!

Galata Kulesi'ne bakış ise bu şekilde;

Galata Kulesi'ne bakış ise bu şekilde;

Mahalle arasında yün döven kadınlar.

Mahalle arasında yün döven kadınlar.

Şehrin pek çok yerinde at arabaları görmek mümkün.

Şehrin pek çok yerinde at arabaları görmek mümkün.
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Bir de hala vazgeçilmezimiz olan simitçi arabaları.

Bir de hala vazgeçilmezimiz olan simitçi arabaları.

Acaba bu çocuklar şimdi nerede, ne yapıyor?

Acaba bu çocuklar şimdi nerede, ne yapıyor?

Harika bir seçki!

Harika bir seçki!

Hem 1972 yılında İstanbul'a gelip bu fotoğrafları çeken kişiye hem de bu fotoğrafları bizlerle paylaşan 'Ahmet Ahmedov' adlı Twitter kullanıcısına teşekkür ederiz!

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