1850'li Yıllarda Avrupa'nın En Kalabalık 100 Şehrini Gösteren Listedeki Detay Sizi Şaşırtabilir
1850'li Yıllarda Avrupa'nın En Kalabalık 100 Şehrini Gösteren Listedeki Detay Sizi Şaşırtabilir
Şimdilerde yaşadığımız illerin nüfusunu, hatta pek çok şehrin nüfusunu biliyoruz. Peki yıllar önce, mesela 1850'lerde durum nasıl?
Avrupa'nın en kalabalık 100 şehrini gösteren liste sizi şaşırtabilir!
Kaynak: Tarihi Merak Ediyoruz
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Tarih boyunca Avrupa pek çok kez değişim geçirdi.
Mesela şimdi yaşadığımız şehirler, eskiden nasıl görünüyordu? Bugün 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un nüfusu o zamanlar kaç kişiydi?
Listenin başını Londra çekerken ikinci sırada Paris yer alıyor. Avrupa'nın en kalabalık 3. şehri ise 786,990 nüfusuyla İstanbul.
'Tarihi Merak Ediyoruz' adlı sosyal medya hesabının paylaştığı bu listede yer alan tek Türk şehri ise İstanbul değil!
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