Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
1850'li Yıllarda Avrupa'nın En Kalabalık 100 Şehrini Gösteren Listedeki Detay Sizi Şaşırtabilir

1850'li Yıllarda Avrupa'nın En Kalabalık 100 Şehrini Gösteren Listedeki Detay Sizi Şaşırtabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 12:17

Şimdilerde yaşadığımız illerin nüfusunu, hatta pek çok şehrin nüfusunu biliyoruz. Peki yıllar önce, mesela 1850'lerde durum nasıl?

Avrupa'nın en kalabalık 100 şehrini gösteren liste sizi şaşırtabilir!

Kaynak: Tarihi Merak Ediyoruz

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tarih boyunca Avrupa pek çok kez değişim geçirdi.

Tarih boyunca Avrupa pek çok kez değişim geçirdi.

Yönetim şekilleri, devletler, dinler...Özellikle Avrupa, değişimin eksik olmadığı bir coğrafya konumuna geldi. Bugün tarih hakkında pek çok bilgimiz olsa da, o zamanlardaki yaşamı tasvir etmekte zorlanabiliyoruz.

Mesela şimdi yaşadığımız şehirler, eskiden nasıl görünüyordu? Bugün 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un nüfusu o zamanlar kaç kişiydi?

Mesela şimdi yaşadığımız şehirler, eskiden nasıl görünüyordu? Bugün 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un nüfusu o zamanlar kaç kişiydi?

1850'li yıllarda, Avrupa'nın en kalabalık nüfusuna sahip 100 şehrinin bir listesi mevcut. Listenin detayları ise sizi biraz şaşırtabilir.

Listenin başını Londra çekerken ikinci sırada Paris yer alıyor. Avrupa'nın en kalabalık 3. şehri ise 786,990 nüfusuyla İstanbul.

Listenin başını Londra çekerken ikinci sırada Paris yer alıyor. Avrupa'nın en kalabalık 3. şehri ise 786,990 nüfusuyla İstanbul.

'Tarihi Merak Ediyoruz' adlı sosyal medya hesabının paylaştığı bu listede yer alan tek Türk şehri ise İstanbul değil!

'Tarihi Merak Ediyoruz' adlı sosyal medya hesabının paylaştığı bu listede yer alan tek Türk şehri ise İstanbul değil!
twitter.com

42, 61, 75 ve 90'da yer alan şehirlere de bir göz atın. 

Sırasıyla Edirne, Selanik, Bükreş ve Sofya...

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın