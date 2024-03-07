'Bir Erkekten Duyduğunun En Saçma/Garip Cümle Neydi?' Sorusunu Cevaplayan Kadınlar Şoke Etti

'@ezgibektas1' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, bir flörtü ile buluşması sırasında yaşadığı olayı anlatarak 'Bir erkekten duyduğunuz en saçma ya da garip cümle neydi?' diye sordu.
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Ezgi o paylaşımında buluştuğu erkeğin garip söylemleri olduğunu ve sürekli konuyu cinselliğe getirdiğinden bahsetti.
Buluştuğu erkeğin garip düşüncelerinden bahseden Ezgi, o kişinin 'Bir kadın ile bir erkek asla yakın arkadaş olamaz' dediğini ve nedeni olarak da 'Ben onu ellemeden, öpmeden duramam' söylediğini belirtti.
Ezgi o erkeğin asıl garip söyleminin ise, 'Tanışmak için aramızda bir şeylerin yaşanması gerekiyor biliyorsun değil mi? Manava gittiğinde karpuz alırken bile bir elliyorsun, bir kokluyorsun. Biriyle sevgili olmadan, ellemeden onla bir şey yaşamadan nasıl sevgili olabilirsin?' olduğunu belirtti.
İşte o kadının yaşadıklarını anlattığı anlar: 👇
O kadın yaşadıklarını anlattıktan sonra 'Bir erkekten duyduğunuz en saçma ya da garip cümle neydi?' sorusuna cevap veren kadınların yorumları: 👇
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