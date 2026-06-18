Bir Dönemin Vazgeçilmezi Olup Sessizce Hayatımızdan Çıkan 12 Ürün
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Teknolojinin hızlı gelişimi ve bununla eş zamanlı şekilde değişen tüketim alışkanlıkları, hayatımıza sürekli yeni ürün girmesini sağlıyor. Her yeni gelen teknoloji büyük bir heyecanla beklenirken, artık ihtiyacımız kalmayan ürün sayısı da hızla artıyor. Ancak çoğu zaman, bu ürünleri artık kullanmadığımızı hemen fark etmiyoruz. Çünkü birçoğu hayatımızdan sessiz sedasız çıkıp gidiyor ve bir daha da geri gelmiyor.
Bu yazımızda, bir zamanlar hayatın merkezinde yer alırken günümüzde adı bile hatırlanmayan ikonik ürünlere yer verdik!
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1. Kaset ve CD’ler
2. Mp3 Player'lar
3. VHS Videokasetler
4. Analog Fotoğraf Makineleri
5. Çağrı Cihazları
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6. Çevirmeli Telefonlar
7. Katlanabilir Yol Haritaları
8. Tüplü Televizyonlar
9. Ansiklopediler
10. Hesap Makineleri
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11. Kontör Kartları
12. Telefon Jetonları
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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