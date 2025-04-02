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Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Lorius Karius'un Büyük Şanssızlığı

Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Lorius Karius'un Büyük Şanssızlığı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 19:40

Yediği hatalı gollerle adını duyuran 2018-2020 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını giyen Alman kaleci Lorius Karius'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. 31 yaşındaki file bekçisi, ülkesinin takımlarından Schalke ile sözleşme imzalamıştı.

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Kış transfer döneminde Schalke ile anlaşmıştı.

Kış transfer döneminde Schalke ile anlaşmıştı.

2023-2024 sezonunun sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Karius, ülkesine dönme kararı almıştı. Alman kaleci, Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke'ye katılmıştı.

14 Ocak'ta imzayı attı, 30 Mart'ta sakatlandı.

14 Ocak'ta imzayı attı, 30 Mart'ta sakatlandı.

28 Şubat'ta içeride oynanan Münster maçında ilk kez yeni takım arkadaşlarıyla yeşil sahaya adım atan Karius, bu maçtan sonraki üç maçta da kendine ilk 11'de yer buldu ancak 30 Mart'taki Greuther Fürth mücadelesinde sakatlandı. İkinci yarıya çıkamadı.

Sezonu kapattığı açıklandı.

Sezonu kapattığı açıklandı.

Alman ekibi, Karius'un, sol baldırında kas yaralanması tespit edildiği ve sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği duyuruldu.

Karius'un Beşiktaş sonrası transfer süreci 👇

Karius'un Beşiktaş sonrası transfer süreci 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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