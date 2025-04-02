Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Lorius Karius'un Büyük Şanssızlığı
Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Lorius Karius'un Büyük Şanssızlığı
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Kış transfer döneminde Schalke ile anlaşmıştı.
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14 Ocak'ta imzayı attı, 30 Mart'ta sakatlandı.
Sezonu kapattığı açıklandı.
Karius'un Beşiktaş sonrası transfer süreci 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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