Bir Dönem Beşiktaş Forması Giyen Lorius Karius'un Büyük Şanssızlığı

28 Şubat'ta içeride oynanan Münster maçında ilk kez yeni takım arkadaşlarıyla yeşil sahaya adım atan Karius, bu maçtan sonraki üç maçta da kendine ilk 11'de yer buldu ancak 30 Mart'taki Greuther Fürth mücadelesinde sakatlandı. İkinci yarıya çıkamadı.