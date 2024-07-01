Billie Eilish’in Yeni Albümünden Hangi Şarkı Seni Anlatıyor?

Geçtiğimiz aylarda Billie, 'HIT ME HARD AND SOFT' albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi. Peki seni bu albümden hangi şarkı yansıtıyor? Albümü dinlediysen hafızanı tazelemiş olursun, dinlemediysen de albümle tanışmış olacaksın!