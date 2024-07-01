Billie Eilish’in Yeni Albümünden Hangi Şarkı Seni Anlatıyor?
Billie Eilish’in Yeni Albümünden Hangi Şarkı Seni Anlatıyor?
Geçtiğimiz aylarda Billie, 'HIT ME HARD AND SOFT' albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi. Peki seni bu albümden hangi şarkı yansıtıyor? Albümü dinlediysen hafızanı tazelemiş olursun, dinlemediysen de albümle tanışmış olacaksın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hafta sonu sabahı, dışarıda kahvaltıya gitmek mi yoksa evde tembel bir sabah mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dürüst ol: Sinirlendiğinde ağlar mısın?
3. Hiç sinirden etrafındaki bir şeyi kırdığın oldu mu?
4. Aşık olduğunda en çok hangi duyguyu hissediyorsun?
5. Şimdi hayal et, dünyayı sınırsız kaynakla gezebileceksin ama 3 günün var. İlk durağın neresi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın