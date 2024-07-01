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Billie Eilish’in Yeni Albümünden Hangi Şarkı Seni Anlatıyor?

etiket Billie Eilish’in Yeni Albümünden Hangi Şarkı Seni Anlatıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 20:47

Geçtiğimiz aylarda Billie, 'HIT ME HARD AND SOFT' albümünü yayımladı ve büyük ses getirdi. Peki seni bu albümden hangi şarkı yansıtıyor? Albümü dinlediysen hafızanı tazelemiş olursun, dinlemediysen de albümle tanışmış olacaksın!

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1. Hafta sonu sabahı, dışarıda kahvaltıya gitmek mi yoksa evde tembel bir sabah mı?

2. Dürüst ol: Sinirlendiğinde ağlar mısın?

3. Hiç sinirden etrafındaki bir şeyi kırdığın oldu mu?

4. Aşık olduğunda en çok hangi duyguyu hissediyorsun?

5. Şimdi hayal et, dünyayı sınırsız kaynakla gezebileceksin ama 3 günün var. İlk durağın neresi olur?

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6. Bir arkadaş grubunda en çok hangi rolü üstlenirsin?

7. Kitap okurken en çok hangi türü tercih edersin?

8. Uzun bir günün ardından nasıl dinlenmeyi seversin?

BITTERSUITE!

BIRDS OF A FEATHER!

CHIHIRO!

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