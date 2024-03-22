Billie Eilish’in “Happier Than Ever” Albümünden Favori Şarkını Tahmin Ediyoruz!

'Happier Than Ever' albümünü 2021 yılında yayımlayan ve yayımlamadan önce saç rengiyle beraber stilini değiştiren Billie Eilish, Instagram tarihinde kısa sürede en çok beğeni alan fotoğrafını da paylaşmıştı aynı zamanda. Bu albüm, büyük ses getirdi ve hayranları tarafından albümün tüm şarkıları bağıra çağıra halen söylenmeye devam ediyor. Şimdi ise o albümdeki favori parçanı tahmin edeceğiz!