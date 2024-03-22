Billie Eilish’in “Happier Than Ever” Albümünden Favori Şarkını Tahmin Ediyoruz!
Billie Eilish’in “Happier Than Ever” Albümünden Favori Şarkını Tahmin Ediyoruz!
'Happier Than Ever' albümünü 2021 yılında yayımlayan ve yayımlamadan önce saç rengiyle beraber stilini değiştiren Billie Eilish, Instagram tarihinde kısa sürede en çok beğeni alan fotoğrafını da paylaşmıştı aynı zamanda. Bu albüm, büyük ses getirdi ve hayranları tarafından albümün tüm şarkıları bağıra çağıra halen söylenmeye devam ediyor. Şimdi ise o albümdeki favori parçanı tahmin edeceğiz!
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1. Söyle bakalım, hayatında var mı birileri?
2. Daha önce bir ilişkin oldu mu?
3. Peki birini sevince ona karşı nasıl birine dönüşüyorsun?
4. Pekala... Devam edelim. Romantik bir ilişkiden beklentin bunlardan hangisine yakın?
5. Diyelim ki başladığın ilişkide beklentin karşılanıyor ama partnerinle uzak mesafe ilişkisi yaşayacaksınız. İlişkiye devam eder misin?
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6. Dürüst olmanı istiyoruz: Partnerin için başka bir şehre taşınır mısın?
7. İlişkilerde göz yaşı dökülmesini istemeyiz ama hayatındaki kişi için ne kadar ağlarsın?
8. Son soru! Kendinde değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı?
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