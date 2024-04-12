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Billboard Hot 100 İş Başında: Şu Sıralar Dünyada En Çok Dinlenen 15 Şarkı

etiket Billboard Hot 100 İş Başında: Şu Sıralar Dünyada En Çok Dinlenen 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 13:02

Billboard Hot 100 listesine göre şu sıralar dünyada en çok dinlenen şarkıları sizler için listeledik, iyi dinlemeleeer!

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1. Ariana Grande - We Can't Be Friends

2. Teddy Swims - Lose Control

3. Benson Boone - Beautiful Things

4. ¥$ & Ye & Ty Dolla $ign - Carnival ft. Playboi Carti & Rich The Kid

5. Jack Harlow - Lovin On Me

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6. Beyoncé - Texas Hold 'Em

7. 4Batz - act ii: date @ 8 ft. Drake

8. Tate McRae - Greedy

9. Zach Bryan - I Remember Everything ft. Kacey Musgraves

10. SZA - Snooze

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11. Doja Cat - Agora Hills

12. Taylor Swift - Cruel Summer

13. Noah Kahan - Stick Season

14. Morgan Wallen - Last Night

15. Tyla - Water

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