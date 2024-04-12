Billboard Hot 100 İş Başında: Şu Sıralar Dünyada En Çok Dinlenen 15 Şarkı
Billboard Hot 100 İş Başında: Şu Sıralar Dünyada En Çok Dinlenen 15 Şarkı
Billboard Hot 100 listesine göre şu sıralar dünyada en çok dinlenen şarkıları sizler için listeledik, iyi dinlemeleeer!
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1. Ariana Grande - We Can't Be Friends
2. Teddy Swims - Lose Control
3. Benson Boone - Beautiful Things
4. ¥$ & Ye & Ty Dolla $ign - Carnival ft. Playboi Carti & Rich The Kid
5. Jack Harlow - Lovin On Me
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6. Beyoncé - Texas Hold 'Em
7. 4Batz - act ii: date @ 8 ft. Drake
8. Tate McRae - Greedy
9. Zach Bryan - I Remember Everything ft. Kacey Musgraves
10. SZA - Snooze
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11. Doja Cat - Agora Hills
12. Taylor Swift - Cruel Summer
13. Noah Kahan - Stick Season
14. Morgan Wallen - Last Night
15. Tyla - Water
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