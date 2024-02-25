Bilimsel Araştırmaya Göre Üniversite Mezunlarının Yarısı Lise Mezunlarıyla Aynı İşte Çalışıyor

Burning Glass Enstitüsü ve Strada Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan ve 60 milyondan fazla çalışanın eğitim, istihdam ve kariyer yörüngelerine ilişkin verileri inceleyendir rapora göre, on yılın ardından mezunların %45'i hala üniversite gerektirmeyen işlerde çalışıyor.