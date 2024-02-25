Bilimsel Araştırmaya Göre Üniversite Mezunlarının Yarısı Lise Mezunlarıyla Aynı İşte Çalışıyor
Bilimsel Araştırmaya Göre Üniversite Mezunlarının Yarısı Lise Mezunlarıyla Aynı İşte Çalışıyor
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3szvJwBt...
Burning Glass Enstitüsü ve Strada Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan ve 60 milyondan fazla çalışanın eğitim, istihdam ve kariyer yörüngelerine ilişkin verileri inceleyendir rapora göre, on yılın ardından mezunların %45'i hala üniversite gerektirmeyen işlerde çalışıyor.
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Üniversite mezunlarının iş bulma oranları malumunuz... Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında en çok tartışılan konulardan bir tanesi üniversite mezunlarının çalıştığı iş ve iş bulma oranları.
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ise, bu oranları çok farklı bir şekilde ele aldı. Peki üniversite mezunu kişilerin iş bulma oranı nasıl?
Araştırma, yakın zamanda üniversite diploması almış öğrencilerin yüzde 52'sinin düşük ücretle çalıştığını ve bu durumun kariyerlerinde ne kadar para kazanacaklarını etkilediğini ortaya koydu.
Mezun olduktan sonra işsiz kalanlar için kariyerlerini tekrar rayına oturtmak zor olabilir.
Burning Glass Enstitüsü ve Strada Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan ve 60 milyondan fazla çalışanın eğitim, istihdam ve kariyer yörüngelerine ilişkin verileri inceleyen raporda, on yılın ardından mezunların %45'i hala üniversite gerektirmeyen işlerde çalışıyor.
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