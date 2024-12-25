Bilim İnsanlarından Volkan Patlaması Uyarısı: İklim Kaosu, Gıda Kıtlıkları, Sosyoekonomik Kriz Getirecek!
Bilim İnsanlarından Volkan Patlaması Uyarısı: İklim Kaosu, Gıda Kıtlıkları, Sosyoekonomik Kriz Getirecek!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/b...
Modern insanlık, görünmez bir tehditle karşı karşıya: sessizce bekleyen yüzlerce volkan.
Bilim dünyası, 21. yüzyılda meydana gelebilecek mega volkanik patlamanın, sadece iklimi değil, küresel düzeni de alt üst edeceği konusunda hemfikir. Bu tehdit, İzlanda, Şili ve Endonezya gibi volkanik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerde daha belirgin hale geliyor.
Volkanik felaketlerin olası sonuçları arasında, tarım ürünlerinde büyük kayıplar, gıda kıtlığı ve kitlesel göç hareketleri bulunuyor. Bu durum, dünya genelinde ciddi bir krize yol açabilecek potansiyele sahip.
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Bilim insanları, 21. yüzyılda Dünya'nın büyük bir volkanik patlamayla karşı karşıya kalma olasılığının yüzde 16 olduğunu belirterek, insanlığın bu tür bir felakete yönelik hiçbir hazırlığının olmadığını vurguladı.
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NTV’de yer alan habere göre; 1815’te Tambora Yanardağı’nın patlamasıyla başlayan “Yazsız Yıl” gibi bir olayın günümüzde tekrar yaşanması durumunda, küresel çapta iklim kaosu, gıda kıtlıkları ve sosyoekonomik çöküşün kapıda olduğu uyarısı yapıldı.
Jeolojik araştırmalar, geçmişteki volkanik patlamaların gezegeni geçici olarak 1-1,5 santigrat derece soğuttuğunu gösteriyor.
Volkanolog Dr. Thomas Aubry’nin araştırması, iklim değişikliğinin volkanların davranışlarını bile etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Artan yağışlar ve eriyen buzullar, yeraltındaki magma havuzlarındaki basıncı değiştirerek beklenmedik patlamalara yol açabilir. Bu durum, özellikle İzlanda, Şili ve Endonezya gibi bölgeleri tehdit ediyor.
Dr. Markus Stoffel, “Ne zaman ve hangi volkanın patlayacağını tahmin etmek hala imkansız” diyerek hazırlık eksikliğine dikkat çekiyor.
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Volkanik felaketlerin potansiyel etkileri arasında mahsul kayıpları, gıda kıtlığı ve kitlesel göçler yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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