Bilim İnsanlarından Volkan Patlaması Uyarısı: İklim Kaosu, Gıda Kıtlıkları, Sosyoekonomik Kriz Getirecek!

Modern insanlık, görünmez bir tehditle karşı karşıya: sessizce bekleyen yüzlerce volkan.

Bilim dünyası, 21. yüzyılda meydana gelebilecek mega volkanik patlamanın, sadece iklimi değil, küresel düzeni de alt üst edeceği konusunda hemfikir. Bu tehdit, İzlanda, Şili ve Endonezya gibi volkanik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerde daha belirgin hale geliyor.

Volkanik felaketlerin olası sonuçları arasında, tarım ürünlerinde büyük kayıplar, gıda kıtlığı ve kitlesel göç hareketleri bulunuyor. Bu durum, dünya genelinde ciddi bir krize yol açabilecek potansiyele sahip.