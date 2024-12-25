CEO'yu Öldürmekle Yargılanan Luigi Mangione'ye Destek Yağıyor: Mahkemede Giydiği Kazak Yok Sattı
CEO'yu Öldürmekle Yargılanan Luigi Mangione'ye Destek Yağıyor: Mahkemede Giydiği Kazak Yok Sattı
Geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Olaydan beş gün sonra 26 yaşındaki Luigi Mangione, üzerinden cinayette kullanılana benzer bir silah, sahte kimlik ve cinayeti neden işlediğine dair bir yazıyla gözaltına alındı.
Luigi Mangione ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ederken sosyal medyada Mangione'ye destek paylaşımları da artıyor.
Son olarak hakim karşısına çıkan Luigi Mangione'nin giydiği kazak, yok sattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Luigi Mangione'nun üzerinden cinayette kullanılana benzer bir silah, cinayeti neden işlediğine dair bir mektup çıktı. Ele geçirilen kanıtların ardından Mangione tutuklandı.
Ortaya çıkan detayların ardından 26 yaşındaki Mangione, bazı kesimler tarafından 'halk kahramanı' olarak görülmeye başlandı.
Mangione, 23 Aralık Pazartesi günü terörizme yardım etmekten birinci derece cinayet, terörizme yardım etmekten ikinci derece cinayet ve birden fazla silah suçu da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşı kaldığı duruşmaya katılarak hakim karşısına çıktı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mangione'de herkesin dikkatini çeken bir detay daha vardı: Bordo kazak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bordo kazağın ilk olarak Maison Margiela markasına ait olduğu, fiyatının ise bin dolar olduğu tahmin edildi. Daha sonra bordo kazağın Nordstrom'dan 89 dolarlık bir kazak olduğu ortaya çıktı.
Luigi Mangione hakkında yapılan paylaşımlar ise hız kesmeden devam ediyor;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın