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CEO'yu Öldürmekle Yargılanan Luigi Mangione'ye Destek Yağıyor: Mahkemede Giydiği Kazak Yok Sattı

CEO'yu Öldürmekle Yargılanan Luigi Mangione'ye Destek Yağıyor: Mahkemede Giydiği Kazak Yok Sattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 12:58

Geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Olaydan beş gün sonra 26 yaşındaki Luigi Mangione, üzerinden cinayette kullanılana benzer bir silah, sahte kimlik ve cinayeti neden işlediğine dair bir yazıyla gözaltına alındı.

Luigi Mangione ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ederken sosyal medyada Mangione'ye destek paylaşımları da artıyor.

Son olarak hakim karşısına çıkan Luigi Mangione'nin giydiği kazak, yok sattı!

Kaynak

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ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in 50 yaşındaki CEO'su Brian Thompson uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 26 yaşındaki Luigi Mangione isimli şahıs, olaydan 5 gün sonra gözaltına alındı.

Luigi Mangione'nun üzerinden cinayette kullanılana benzer bir silah, cinayeti neden işlediğine dair bir mektup çıktı. Ele geçirilen kanıtların ardından Mangione tutuklandı.

Luigi Mangione'nun üzerinden cinayette kullanılana benzer bir silah, cinayeti neden işlediğine dair bir mektup çıktı. Ele geçirilen kanıtların ardından Mangione tutuklandı.

Korkunç olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Luigi Mangione hakkında detayları ortaya çıkarmaya başladı. Cinayet şüphelisi, Maryland eyaletinin tanınmış bir ailesinden geliyordu ve iyi bir üniversite mezunuydu.

Bütün detaylara burada yer vermiştik;

Ortaya çıkan detayların ardından 26 yaşındaki Mangione, bazı kesimler tarafından 'halk kahramanı' olarak görülmeye başlandı.

Ortaya çıkan detayların ardından 26 yaşındaki Mangione, bazı kesimler tarafından 'halk kahramanı' olarak görülmeye başlandı.

BBC'nin aktardığına göre, zanlının avukatı Mangione'nin savunmasına maddi katkı yapmak isteyen kişilerin bile olduğunu belirtti. Bir sağlık çalışanı, zanlının tutuklandığı restoranda protesto düzenledi, cinayetin ardından sağlık sistemini eleştirmeye başlayanlar oldu. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları, CEO'nun ölümünü dahi kutlamaya başladı.

Mangione, 23 Aralık Pazartesi günü terörizme yardım etmekten birinci derece cinayet, terörizme yardım etmekten ikinci derece cinayet ve birden fazla silah suçu da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşı kaldığı duruşmaya katılarak hakim karşısına çıktı.

Mangione, 23 Aralık Pazartesi günü terörizme yardım etmekten birinci derece cinayet, terörizme yardım etmekten ikinci derece cinayet ve birden fazla silah suçu da dahil olmak üzere 11 suçlamayla karşı karşı kaldığı duruşmaya katılarak hakim karşısına çıktı.

Mangione'nun tutuklanarak cezaevine götürüldüğü anlardaki rahatlığının ardından şimdi de mahkeme salonundaki halleri dikkat çekti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mangione'de herkesin dikkatini çeken bir detay daha vardı: Bordo kazak.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mangione'de herkesin dikkatini çeken bir detay daha vardı: Bordo kazak.

Mangione, hakim karşısında beyaz yakalı bir gömlek, bordo kazak, açık gri pantolon ve turuncu ayakkabılar giyiyordu. 

Sosyal medyada gözleri Mangione'nin kazağına takılan binlerce kişi oldu. İnsanlar, bu kazağın nereden olduğunu araştırmaya başladı.

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Bordo kazağın ilk olarak Maison Margiela markasına ait olduğu, fiyatının ise bin dolar olduğu tahmin edildi. Daha sonra bordo kazağın Nordstrom'dan 89 dolarlık bir kazak olduğu ortaya çıktı.

Bordo kazağın ilk olarak Maison Margiela markasına ait olduğu, fiyatının ise bin dolar olduğu tahmin edildi. Daha sonra bordo kazağın Nordstrom'dan 89 dolarlık bir kazak olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir kişi, Mangione'nin mahkeme giydiği kazağın tükendiğini iddia etti.

Bu iddiaları teyitlemek için markayla iletişime geçen Independent, bu iddiayı doğruladı. 

Cinayet şüphelisinin mahkemede giydiği kazak, tükenmişti.

Luigi Mangione hakkında yapılan paylaşımlar ise hız kesmeden devam ediyor;

Luigi Mangione hakkında yapılan paylaşımlar ise hız kesmeden devam ediyor;
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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