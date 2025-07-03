Bilim İnsanları Tüm Dünyayı Uyardı: Dünya Daha Hızlı Dönüyor, Tarihin En Kısa Günü Yaklaşıyor

Bu durumun, tarihin en kısa gününün birkaç hafta içinde yaşanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor. Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, Dünya’nın bu yaz 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinden birinde en kısa gününü yaşayabileceğini söyledi.

Bu günlerde zamanın sırasıyla 1,30, 1,38 veya 1,51 milisaniye kısalabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar, milisaniyelik bu farkın bile GPS sistemlerinden uydu navigasyonuna, hatta zamanı ölçme şekline kadar birçok alanda etkili olabileceğini belirtiyor.