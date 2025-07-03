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Bilim İnsanları Tüm Dünyayı Uyardı: Dünya Daha Hızlı Dönüyor, Tarihin En Kısa Günü Yaklaşıyor

Bilim İnsanları Tüm Dünyayı Uyardı: Dünya Daha Hızlı Dönüyor, Tarihin En Kısa Günü Yaklaşıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 12:00

Bilin insanları Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını bu nedenle de tarihin en kısa gününün haftalar içinde yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını açıkladı.

Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını açıkladı.

Bu durumun, tarihin en kısa gününün birkaç hafta içinde yaşanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor. Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, Dünya’nın bu yaz 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinden birinde en kısa gününü yaşayabileceğini söyledi. 

Bu günlerde zamanın sırasıyla 1,30, 1,38 veya 1,51 milisaniye kısalabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar, milisaniyelik bu farkın bile GPS sistemlerinden uydu navigasyonuna, hatta zamanı ölçme şekline kadar birçok alanda etkili olabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, Dünya’nın 2020 yılından bu yana normalden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Fakat bu hızlanmanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Araştırmacılar, Dünya’nın 2020 yılından bu yana normalden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Fakat bu hızlanmanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, şu ana kadar kaydedilen en kısa günün, Dünya’nın 24 saatten 1,66 milisaniye daha hızlı döndüğü 5 Temmuz 2024’te yaşandığını aktararak, 2020’den bu yana birçok rekor kırıldığını ifade etti. Gün uzunluğundaki milisaniyelik değişikliklerin büyük etkilere yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, GPS sistemleri, telefon ağları ve finansal işlemlerin son derece hassas zamanlamalara dayandığını bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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