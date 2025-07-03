Bilim İnsanları Tüm Dünyayı Uyardı: Dünya Daha Hızlı Dönüyor, Tarihin En Kısa Günü Yaklaşıyor
Bilin insanları Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını bu nedenle de tarihin en kısa gününün haftalar içinde yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını açıkladı.
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Araştırmacılar, Dünya’nın 2020 yılından bu yana normalden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Fakat bu hızlanmanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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