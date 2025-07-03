Futbol Dünyasında Büyük Şok! Liverpool'un Portekizli Yıldızı Diogo Jota Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un 28 yaşındaki Portekizli yıldızı Diogo Jota geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Marca’nın son dakika olarak duyurduğu habere göre; trafik kazasından Jota’nın yanında bulunan 26 yaşındaki kardeşi Andre de hayatını kaybetti.
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Dünya futbolu Liverpool’un yıldızı Diogo Jota’dan gelen acı haberle sarsıldı.
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Diogo Jota kısa zaman önce düğün yaparak evlenmişti. Çiftin 3 de çocuğu bulunuyordu.
Diogo ve Andre'nin Porto günlerinden...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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