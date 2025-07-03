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Futbol Dünyasında Büyük Şok! Liverpool'un Portekizli Yıldızı Diogo Jota Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti

Futbol Dünyasında Büyük Şok! Liverpool'un Portekizli Yıldızı Diogo Jota Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 11:13 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 11:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un 28 yaşındaki Portekizli yıldızı Diogo Jota geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Marca’nın son dakika olarak duyurduğu habere göre; trafik kazasından Jota’nın yanında bulunan 26 yaşındaki kardeşi Andre de hayatını kaybetti.

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Dünya futbolu Liverpool’un yıldızı Diogo Jota’dan gelen acı haberle sarsıldı.

Dünya futbolu Liverpool’un yıldızı Diogo Jota’dan gelen acı haberle sarsıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Portekizli futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti. 28 yaşındaki yıldız futbolcu kardeşi Andre ile birlikte arabasıyla giderken kaza geçirdi. Kazada Diogo Jota da, 26 yaşındaki kardeşi Andre de hayatını kaybetti.

Diogo Jota, bugün sabaha karşı İspanya'nın Zamora yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada Portekiz 2. Ligi takımı Peñafiel'de futbol oynayan kardeşi André Jota (26) da trajik şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, A‑52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria bölgesi yakınlarında gerçekleşti.

Araç şarampole yuvarlanarak alev aldı ve sağlık ekipleri olay yerinde her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Diogo Jota kısa zaman önce düğün yaparak evlenmişti. Çiftin 3 de çocuğu bulunuyordu.

Diogo Jota kısa zaman önce düğün yaparak evlenmişti. Çiftin 3 de çocuğu bulunuyordu.

Diogo Jota, nişanlısı Rute Cardoso ile sadece 10 gün önce evlenmişti. Düğün 22 Haziran'da gerçekleşti. Çiftin üç çocuğu vardı: Denis (2021), Duarte (2023) ve 2024'te doğan ve ismi açıklanmayan bir kızı.

Diogo ve Andre'nin Porto günlerinden...

Diogo ve Andre'nin Porto günlerinden...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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